Léo Jardim, Vasco, explica estratégia nas defesas de pênaltis: ‘Intuição, estudo e jogo mental’

Herói de mais uma classificação do Vasco pela Copa do Brasil, nos pênaltis, o goleiro Léo Jardim levou a melhor sobre Alex Telles, do Botafogo, na disputa e foi decisivo para a equipe carioca. Nesse sentido, o jogador que sofreu o gol do lateral durante os 90 minutos, explicou a estratégia para ser tão eficiente no fundamento e ajudar o Cruz-Maltino a avançar no torneio nacional.

“É, então, aí que entra a intuição, o estudo. A gente nunca sabe o que passa na cabeça do batedor porque ele poderia, como ele já tinha batido um, mudar o canto, ou bater no mesmo. Então a gente tem que tentar induzir de alguma forma, tentar fazer alguma leitura e acreditar naquilo que a gente define junto com a preparação de goleiros, com o professor Leandro e o professor Frank. Então é muito a intuição, o estudo que a gente faz ali e é um jogo mental do goleiro com o batedor”, disse.

Exímio pegador de pênaltis

Desde que chegou ao clube em 2023, o arqueiro já defendeu sete cobranças em decisões por pênaltis. Ele foi decisivo na marca da cal diante de Água Santa (2ª fase de 2024), Fortaleza (3ª fase de 2024), Athletico (quartas de final de 2024) e Operário (3ª fase de 2025), além de Botafogo, nas quartas de final deste ano.

“Muito feliz pelo reconhecimento, pela classificação. Realmente é muito trabalho, reconhecimento de muito trabalho, muito sacrifício, muito estudo. E o mais importante é ressaltar o espírito da equipe durante a partida e nos pênaltis também. Conseguimos converter todas as cobranças também. E eu acho que a equipe toda está de parabéns por uma classificação como essa. Mais uma vez, vai ficar na memória de todos os vascaínos e de todos os nossos jogadores também”, completou.

Por fim, o Cruz-Maltino volta a campo diante do Ceará em São Januário, no domingo (14), às 20h30, pelo Campeonato Brasileiro. A disputa com o Fluminense pela semifinal da Copa do Brasil será apenas nos dias 10 e 14 de dezembro.

