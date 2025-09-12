Alvo do Fluminense, Lucas Ribeiro assina com clube da Segunda Divisão da Espanha

Lucas Ribeiro foi um dos destaques do Mamelodi Sundowns, da África do Sul - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Alvo do Fluminense após a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, Lucas Ribeiro, que estava no Mamelodi Sundowns, definiu o destino de sua carreira. Afinal, o jogador brasileiro, de 26 anos, acertou com o Cultural y Deportiva Leonesa, clube da Segunda Divisão espanhol, um contrato por uma temporada.

Destaque da equipe sul-africana no novo torneio da Fifa, o meio-campista chamou a atenção com um gol e uma assistência no grupo de Tricolor, Borussia Dortmund e Ulsan HD, na primeira fase.

Vale lembrar que o Fluminense apresentou uma proposta pelo brasileiro, porém enfrentou a concorrência de outras equipes. No entanto, o jogador demorou a definir seu futuro, e o clube carioca optou por outro nome, como o de Acosta, que estava no Dallas FC, dos EUA.

Nascido no Maranhão, Lucas Ribeiro atua fora do Brasil desde 2017. No exterior, ele passou pelo Valenciennes, da França, pelo Excelsion Virton, Charleiroi, RWD Molenbeek, RE Mouscron, Waasland-Beveren e Sportkring Beveren, todos da Bélgica.

Desde 2023, ele está no Mamelodi e, na temporada atual, esteve em campo em 50 jogos, com 21 gols e deu 13 assistências. No Brasil, defendeu apenas as cores de clubes do Maranhão (Moto Club e Pinheiro), porém ambos na base.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.