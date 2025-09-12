São Paulo vê um ‘novo Lucas’ após artroscopia e projeta retorno

O São Paulo acredita que, enfim, terá de volta um Lucas Moura 100% recuperado. Depois de meses de incertezas, dores persistentes e seguidas tentativas frustradas de retorno, o camisa 7 passou por uma artroscopia no joelho direito para remoção de uma fibrose e, desde então, tem demonstrado um entusiasmo renovado no CT da Barra Funda.

A cirurgia trouxe a tranquilidade que os exames não davam. Antes do procedimento, mesmo após realizar 15 ressonâncias magnéticas sem apontar lesão, Lucas seguia convivendo com dores e insegurança sobre a real condição do joelho.

Agora, a percepção é diferente. O jogador se sente livre dos incômodos e o clube vê a possibilidade de uma volta definitiva, sem os retrocessos que marcaram os últimos meses. Sempre que a carga de treinos aumentava, as dores reapareciam.

O Tricolor mantém cautela no planejamento. Existe uma chance de Lucas ser relacionado para o jogo de volta contra a LDU, mas tanto o departamento médico quanto o próprio atleta consideram improvável. A expectativa maior é que ele esteja à disposição em uma eventual semifinal da Libertadores, caso o São Paulo avance.

O camisa 7, que vinha sofrendo emocionalmente com a sequência de frustrações, vive agora um momento de alívio. Segundo pessoas próximas, o atacante tem mostrado um semblante mais leve e confiante, algo que motiva ainda mais a comissão técnica.

