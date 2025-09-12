Garro encerra jejum de seis meses com gol e busca sequência no Corinthians

O gol de Rodrigo Garro na vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, teve peso maior do que apenas abrir caminho para a classificação. Afinal, o tento encerrou um jejum do jogador de seis meses sem balançar as redes. Além disso, marcou um respiro em uma temporada em que o meia argentino tem convivido com dores persistentes no joelho direito.

A última vez que Garro havia marcado foi em 9 de março, contra o Santos, pela semifinal do Campeonato Paulista. De lá para cá, foram 17 jogos sem gols, com apenas três assistências. Em 2025, soma 26 partidas, dois gols e cinco passes decisivos. Números bem abaixo do desempenho de 2024, quando registrou 13 gols e 14 assistências em 62 jogos.

O problema físico tem sido determinante. Desde o fim da temporada passada, Garro sofre com tendinite patelar no joelho direito, que o obrigou a duas paradas médicas neste ano. Em março, após conquistar o título paulista, chegou a viajar para a Espanha, onde passou por um tratamento especializado, retornando somente em junho.

Mesmo assim, ainda sente incômodos em sequências intensas de jogos e, por isso, valorizou a recente pausa do Brasileirão pela Data Fifa.

“Foi importante para mim, para todos. A gente vinha de uma sequência de muitos jogos, parada para descansar. Estamos felizes, estamos em um bom caminho” , disse o meia, após a vitória sobre o Athletico.

Garro agora quer foco total do Corinthians no Brasileiro

Com as semifinais da Copa do Brasil marcadas apenas para dezembro, o Corinthians volta a focar no Brasileirão, onde ocupa a 12ª posição, com 26 pontos. Assim, Garro vê o momento como oportunidade para recuperação.

“O trabalho começa a se pagar. Ficamos felizes e mais comprometidos. Mas temos de pegar essa sequência de jogos no Brasileirão e ficar mais em cima na tabela. O Corinthians não escolhe jogos. Você tem que brigar por tudo, cada jogo é um jogo diferente, aqui não tem jogo mais ou menos importante. Estamos fazendo um trabalho muito bom, o time está bem fechado”, completou o meia.

Assim, o próximo compromisso do Corinthians será contra o Fluminense, neste sábado, às 21h, no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão.

