Palmeiras tem elenco quase completo e Andreas ansioso para estreia: ”Estou 100%”

O Palmeiras terá força máxima, ou quase, para enfrentar o Internacional, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo retorno do Campeonato Brasileiro após a pausa da Data Fifa. As únicas exceções ficam por conta de Paulinho, em recuperação de cirurgia na perna direita e só com retorno previsto para 2026, e Bruno Rodrigues, que segue em transição após dois procedimentos nos joelhos.

As boas notícias ficam por conta de Raphael Veiga, recuperado de dores no púbis que o afastaram por seis jogos. Além disso, Mauricio, que tratava um problema na lombar, treinou normalmente com o grupo.

Além da dupla, o Verdão também contará com a novidade Andreas Pereira, apresentado na quinta-feira (11/9). O meio-campista, que não atua oficialmente desde junho, reforçou estar em boas condições físicas, após realizar toda a pré-temporada com o Fulham e manter treinos específicos nas férias.

“Fiz a pré-temporada inteira no Fulham, fisicamente estou muito bem. Fiz um trabalho nas férias por saber que podia ter uma saída de clube, queria chegar ao novo clube bem. Estou 100% e vamos ver se vai ser nesse sábado ou em outro jogo”, declarou o reforço.

Abel Ferreira, no entanto, não estará à beira do campo, já que cumpre suspensão. O treinador comanda nesta sexta o último treino antes da partida.

Assim, com 43 pontos em 20 jogos, o Palmeiras ocupa a terceira posição do Brasileirão, atrás de Flamengo e Botafogo. Após o duelo contra o Inter, o Verdão encara o River Plate, na Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores.

