Ramires defende a presença de Neymar na Copa do Mundo: “Os jogadores o respeitam”

Com o fim das eliminatórias, a Seleção Brasileira ficou com a quinta colocação, com 28 pontos. No entanto, garantiu a vaga na Copa do Mundo de 2026, que será nos Estados Unidos, México e Canadá. Até a convocação final, Carlo Ancelotti ainda tem algumas dúvidas para fechar o elenco, e a presença ou não de Neymar rondará o ambiente até lá. O ex-volante Ramires, que disputou os Mundiais de 2010 e 2014, aposta que a base deve ser mantida e torce para que o craque do Santos esteja no torneio.
“É muito em cima para você estar renovando, estar pensando em renovação, em tirar um atleta, um Casemiro, que já tem a experiência de estar ali dentro, e talvez trazer um jogador novo para iniciar um trabalho. A Copa é muito rápida, não dá tempo de testar, é uma competição curta”, disse.
“Eu acho que é importante você ter o Neymar dentro da Seleção. Eu acredito que todos os jogadores que estão ali o respeitam, e ele respeita também os jogadores. Por tudo isso que ele está passando, ele vai chegar forte na Seleção e vai poder nos ajudar nessa corrida para conquistar o hexa”, completou.
Lembranças do comandante
Depois de uma boa passagem pelo Cruzeiro, Ramires trabalhou com Ancelotti no Chelsea até o final da temporada 2010-11. Dessa forma, apesar do pouco tempo de relação, o ex-volante relembrou com carinho os momentos em que esteve perto do italiano.
“Eu, quando fui para o Chelsea, fui pelo Ancelotti, que estava lá como treinador. A recepção dele foi extraordinária, minha adaptação foi muito rápida. Nesse sentido, era um grupo muito unido, tanto é que quando ele saiu todo mundo ficou bem triste, porque ele era uma pessoa muito querida. E acredito que em todos os lugares que ele passou, todo mundo sentiu bastante a saída dele, a passagem dele”, concluiu.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw