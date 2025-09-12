InícioEsportes
Rochet retorna ao treino, e Internacional planeja mudança no time titular

Após susto na Data Fifa, Rochet volta a ficar disponível no Internacional - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)
Apesar das atividades realizadas pelo Internacional durante a Data Fifa, é provável que o time sofra poucas alterações para o confronto contra o Palmeiras, no Allianz Parque, sábado (13), às 18h30, pela 23ª rodada do Brasileirão. Entre os que retornaram aos treinos na quinta-feira (11) estava o goleiro Rochet, que causou preocupação antes de voltar ao Brasil, já que a seleção uruguaia decidiu poupá-lo devido a dores no joelho, segundo o jornal ‘Ovación’.

O técnico Roger Machado deve promover apenas duas mudanças. A primeira é na lateral esquerda: o zagueiro Victor Gabriel deve substituir Bernabei, que cumpre suspensão automática. Victor Gabriel já atuou na posição no início de sua carreira, o que facilita a adaptação.

A segunda alteração deve ocorrer no ataque, após a venda de Wesley para o Qatar. Vitinho passou a ser utilizado na ponta direita durante os treinos e deve assumir a vaga no time titular. A comissão técnica terá o último treinamento na sexta-feira (12) antes de viajar a São Paulo para definir a escalação.

Recuperado de lesão, Mercado volta

Roger Machado, inclusive, também terá à disposição o zagueiro Gabriel Mercado. Recuperado de uma lesão na panturrilha direita, ele fortalece a defesa para o duelo contra o Palmeiras.

O provável time titular do Inter é: Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Ricardo Mathias e Carbonero.

