West Ham x Tottenham: onde assistir, escalações e arbitragem

West Ham e Tottenham se enfrentam neste sábado (13), às 13h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, pela quarta rodada da Premier League 2025/26. Os Spurs buscam se manter no G4, enquanto os Hammers tentam ganhar regularidade após início irregular.
Os times se enfrentaram duas vezes pela Premier League na temporada passada, com um empate e uma vitória para o Tottenham. O clássico londrino é conhecido pelo equilíbrio, mas os Spurs levam vantagem histórica nos confrontos diretos.
Onde assistir
A partida entre West Ham e Tottenham, pela quarta rodada do Campeonato Inglês, aliás, terá a transmissão da Disney+.
Como chega o West Ham
O West Ham conquistou sua primeira vitória na última rodada, ao bater o Nottingham Forest por 3 a 0 fora de casa. Com o resultado, deixou a lanterna e aparece em 16º lugar, com três pontos. Antes disso, havia perdido para Sunderland (3 a 0) e Chelsea (5 a 1). O técnico Graham Potter não contará com Luis Guilherme, que ainda se recupera de lesão.
A equipe conta com Lucas Paquetá para manter o embalo. O brasileiro, que chegou a ser especulado em outras equipes durante a janela de transferências, vive grande fase, balançando as redes em três partidas seguidas. Além disso, ele voltou à convocação da Seleção Brasileira.
Como chega o Tottenham
Do outro lado, o Tottenham começou a temporada com duas vitórias (sobre Burnley e Manchester City), mas vem de derrota em casa diante do Bournemouth (1 a 0). A equipe ocupa a quarta posição com seis pontos, três a menos que o líder Liverpool.
O elenco conta com nomes de peso que podem fazer a diferença. Randal Kolo Muani e Xavi Simons, recém-contratados que devem ganhar minutos nesta partida. Contudo, o treinador Thomas Frank não terá à disposição Maddison, Kulusevski e Dragusin. Por outro lado, o comandante deve manter Richarlison no comando do ataque.
WEST HAM x TOTTENHAM
Campeonato Inglês – 4ª rodada
Data-Hora: 13/9/2025 (sábado), às 13h30 (de Brasília)
Local: Estádio Olímpicos de Londres, em Londres (ING)
Onde assistir: Disney+
WEST HAM: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman e Diouf; Sou?ek e Ward-Prowse; Bowen, Lucas Paquetá e Mateus Fernandes; Callum Wilson. Técnico Graham Potter.
TOTTENHAM: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Djed Spence; Palhinha, Bentancur e Pape Sarr; Kudus, Brennan Johnson e Richarlison. Técnico Thomas Frank.
Árbitro: Jarred Gillett
