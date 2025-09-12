Adonis Frías é regularizado e pode estrear pelo Santos

O Santos recebeu um importante reforço para a defesa. Afinal, o zagueiro argentino Adonis Frías teve seu registro publicado nesta sexta-feira (12/0) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Assim, o jogador pode estar na lista de relacionados para o duelo contra o Atlético-MG, neste domingo (13/9), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Anunciado na última semana, Frías vem treinando normalmente com o restante do elenco. Aliás, ele já foi testado pelo treinador em diferentes funções. Pelo lado esquerdo e direito da defesa, além da posição de líbero em uma linha de três zagueiros.

Além de Frías, o Santos tem mais dois reforços aptos a estrear: o meia Victor Hugo e o atacante Lautaro Díaz, também regularizados. Por outro lado, o zagueiro Alexis Duarte, que esteve na seleção do Paraguai na última Data Fifa, se apresentou ao clube nesta sexta. Contudo, ainda aguarda registro para entrar em campo.

O Peixe ainda trabalha para anunciar a contratação do atacante Billal Brahimi, argelino de 25 anos que estava livre no mercado após encerrar seu vínculo com o Nice, da França, e pode se tornar mais uma opção ofensiva para Vojvoda.

Com essas novidades, o Santos ganha alternativas para reforçar a defesa e o ataque, buscando retomar o ritmo no Campeonato Brasileiro e buscar resultados expressivos fora de casa.

