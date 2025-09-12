Após dois jogos em 48 horas, Fabrício Bruno revela: “Um dos maiores desafios da carreira”

O zagueiro atuou como titular na partida do Brasil contra a Bolívia, na terça-feira (9). Logo após o jogo, a Seleção deixou o país rumo ao Rio de Janeiro. Lá, pegou um avião fretado por Pedro Lourenço para chegar em Belo Horizonte e iniciar a preparação para o clássico decisivo na quinta-feira (11).

Fabrício Bruno, portanto, contou que foi um pós-jogo “diferente” e também comentou sobre sua família, após ter ficado quase 10 dias sem vê-los direito.

“Sou um cara que, 48 horas depois, sinto um pouco o jogo, mas hoje foi um pouco diferente, porque 48 horas depois, no pico da minha parte física, eu estava aqui de novo, representando o clube, em um clássico tão grande como esse. A minha família é o meu combustível diário, minha esposa, meu filho, minha filha que estão em casa. E eu tô aqui para entregar resultado. É difícil para mim, é muito desafiador passar por tudo que eu passo. As pessoas, olham e acham que muitas das coisas é por parte de uma soberba, mas longe disso, eu sou um cara que tem a humildade, pés no chão”, finalizou.