Juventus x Internazionale: onde assistir, escalações e arbitragem

Está na hora do primeiro grande clássico do Calcio na temporada 2025/26, torcedor! Neste sábado (13/9), a partir das 13h (de Brasília), a Juventus recebe a Internazionale, no Allianz Stadium, em Turim, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Italiano. Em jogo, a tentativa da manutenção dos 100% por parte dos donos da casa, enquanto os visitantes visam se recuperar do revés sofrido em Milão para a Udinese, na segunda rodada. Além disso, o clássico marca a estreia de câmeras corporais nos árbitros da Serie A. Saibamos, então, como chegam os rivais para esta grande partida.

Como chega a Juventus

O time do técnico Igor Tudor chega 100% para o duelo contra a Inter, mas conta com diversos desfalques. Afinal, Cambiasso (suspenso) e Zhegrova (ainda sem ritmo), estão fora de combate. Já Cabal, Chico Conceição, Milik, Miretti e Perín são dúvidas para este sábado.

A equipe da casa vem na segunda posição, com seis pontos em seis possíveis, após bater o Parma (em casa) e o Genoa (fora). Dessa forma, mantém-se intacto defensivamente, já que é um dos três times que ainda não sofreu gol no certame.

Como chega a Inter

A Inter, por sua vez, estreou com goleada (5 a 0 sobre o Torino), mas logo perdeu em casa para a Udinese, já gerando dúvidas no torcedor nerazzurri. Ao contrário do rival Tudor, o técnico Cristian Chivu conta com força máxima, visto que não possui desfalques para o clássico.

Assim, com três pontos em duas rodadas, chega para o confronto na sexta posição, podendo se aproximar do pelotão de frente em caso de vitória em Turim. A última vez que isso ocorreu, no entanto, foi há longínquos três anos. Foi na 31ª rodada de 2021/22, quando Çalhanoglu, de pênalti, deu a vitória ao time milanista (1 a 0). Desde então, são cinco jogos, com duas vitórias da Juve e três empates.

JUVENTUS x INTER

Campeonato Italiano 2025/26 – 3ª rodada

Data-Hora: 13/9/2025, sábado, 13h (de Brasília)

Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

JUVENTUS: Di Gregório; Gatti, Bremer e Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram e João Mario; Koopmeiners, Yildiz e Jonathan David. Técnico: Igor Tudor

INTER: Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Çalhanoglu e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu

Árbitro: Andrea Colombo (ITA)

Assistentes: Giorgio Peretti (ITA) e Giuseppe Perrotti (ITA)

VAR: Paolo Silvio Mazzoleni (ITA)

Onde assistir: ESPN e Disney+

