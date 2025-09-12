Real Sociedad x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Real Sociedad e Real Madrid se enfrentam neste sábado (13), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Anoeta, em San Sebastián, na comunidade do País Basco, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol. As equipes vivem momentos opostos na competição, com favoritismo para o clube merengue.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Jogador morre vítima de ataque armado dentro de hotel

Como chega a Real Sociedad

A Real Sociedad não faz um grande início de temporada e terá pela frente mais um duelo complicado. O time somou apenas dois pontos em três rodadas e ainda não venceu no Campeonato Espanhol. Assim, a equipe está na 16ª posição, com um ponto a mais que o Mallorca, que abre a zona de rebaixamento em 18º.

Além disso, o técnico Sergio Francisco ainda precisa lidar com problemas no elenco. O volante Yangel Herrera é um desfalque confirmado, enquanto o atacante Orri Óskarsson, que já tem um gol marcado nesta edição do Campeonato Espanhol, é tratado como dúvida.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid vive uma situação oposta em LaLiga. Isto porque o time merengue lidera a competição com nove pontos e 100% de aproveitamento. Além disso, a equipe leva vantagem sobre o Athletic Bilbao no saldo de gols e começa esta 4ª rodada na ponta da tabela.

Contudo, o técnico Xabi Alonso segue com alguns desfalques no elenco. Assim, Camavinga, Endrick, Ferland Mendy e Jude Bellingham, lesionados, estão fora da partida deste sábado.

REAL SOCIEDAD X REAL MADRID

4ª rodada do Campeonato Espanhol

Data-Hora: sábado, 13/09/2025, às 11h15 (de Brasília).

Local: Estádio Anoeta, em San Sebastián, no País Basco.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car e Muñoz; Kubo, Marin, Jon Gorrotxategi e Ander Barrenetxea; Oyarzabal e Méndez. Técnico: Sergio Francisco.

REAL MADRID: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Valverde e Tchouaméni; Arda Güler, Vini Jr e Rodrygo; Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

Árbitro: Jesús Gil (ESP).

Assistentes: Ángel Nevado (ESP) e Javier Martínez (ESP).

VAR: Jorge Figueroa (ESP).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.