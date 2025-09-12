Filipe Luís tem dúvidas e desfalques para jogo do Flamengo

Filipe Luís tem dor de cabeça para jogo contra o Juventude - (crédito: Foto: Gilvan de Souza /CRF)

O Flamengo voltará a campo neste domingo, contra o Juventude, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Filipe Luís tem dúvidas e desfalques para o duelo. O volante Jorginho e o lateral-direito Varela seguem entregues ao departamento médico e não devem ter condições de jogo em Caxias do Sul.

O volante está com uma dor no músculo posterior da coxa esquerda e foi poupado no último jogo para evitar agravar o quadro. Ele tinha voltado aos treinos com o grupo, mas ainda tem resquícios do problema. Já Varela voltou da seleção uruguaia com uma pubalgia e é dúvida. A ideia da comissão técnica, afinal, é deixar os jogadores 100% para a partida pela Libertadores contra o Estudiantes.

Gonzalo Plata também será desfalque no duelo contra os gaúchos. O jogador ficou na academia e acompanhado do departamento médico nesta sexta-feira. Além do equatoriano, o atacante Bruno Henrique segue suspenso e aguarda um efeito suspensivo para saber se poderá viajar com a delegação neste sábado. No entanto, é difícil que possa acontecer.

Alex Sandro avançou na recuperação da lesão na panturrilha esquerda, mas ainda com a fisioterapia. A tendência é que o lateral só volte para o jogo contra o Estudiantes.

Por outro lado, Arrascaeta, Viña, Carrascal e Samuel Lino treinaram e ficam à disposição do treinador. Por fim, na zaga, Danilo assume a vaga de Léo Ortiz, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação do Flamengo

O Flamengo deve entrar em campo com: Rossi, Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De la Cruz, Saúl e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.

O técnico Filipe Luís, assim, vai definir o time titular contra o Jaconero em último treino neste sábado no Ninho do urubu. O Rubro-Negro, aliás, é o líder do Brasileirão, com 47 pontos, e busca ampliar a distância.

