Mãe de Eliza Samudio revela que apoia reaproximação de Bruninho com pai

Dona Sônia, mãe de Eliza Samudio, afirmou em uma entrevista ao canal “Cartoloucos”, que aconselha o neto Bruninho, de 15 anos, a manter uma relação com o pai, Bruno, condenado pelo assassinato da jovem. O caso aconteceu em 2010, quando ela tinha 25 anos.

“Se um dia ele (o Bruno) precisar de você, eu falei assim: a gente não sabe do dia de amanhã, a velhice chega para todos, e você tem que ajudar. Faça o contrário do que ele fez. Não pague com a mesma moeda”, afirmou.

Após 15 anos, Sônia recebeu pertences da filha, que estavam sob custódia da Justiça para investigação.

“Depois de 15 anos de espera, na esperança de encontrar seus restos mortais, o que a Justiça me devolveu foram esses objetos da Eliza. Ter esses itens em minhas mãos é como se o tempo não tivesse passado. A dor continua tão intensa, tão crua. Tenho vivo em minha memória cada gesto seu”, escreveu em uma rede social.

Bruninho seguiu os passos do pai e atua como goleiro. Atualmente, ele joga no Botafogo e recentemente foi convocado pela terceira vez para as categorias de base da Seleção Brasileira.

Caso Bruno e Eliza Samudio

No dia 4 de junho de 2010, Eliza Samudio saiu do Rio de Janeiro para encontrar com Bruno em Belo Horizonte. Confiante na promessa feita pelo goleiro de que teria um apartamento e o reconhecimento da paternidade do filho, a jovem modelo seguiu viagem com Luiz Henrique Romão, o Macarrão, secretário e melhor amigo do jogador. No porta-malas havia um menor armado escondido.

Após seis dias do sequestro, Eliza acabou conduzida até a casa de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. De acordo com relatos dos envolvidos, presentes no inquérito policial e também no processo penal, Bola teria estrangulado e matado a modelo. Posteriormente, o corpo foi esquartejado e até hoje segue desaparecido.

O documentário “A Vítima Invisível”, da Netflix, teve acesso ao computador pessoal de Eliza Samudio e trouxe novas revelações sobre o caso. Entre as descobertas, uma troca de mensagens da modelo com um amigo chamou bastante atenção, pois ela suplicava por paz para criar o filho e dizia que não ia ”encher o saco” do ex-goleiro Bruno.

Eliza acreditou nas intenções de Bruno ao se encontrar com ele no Rio e, junto ao filho recém-nascido, seguir para Contagem, em Minas Gerais, à convite do ex-goleiro. A viagem, contudo, teve um fim diferente do planejado para modelo – que ficou em cárcere privado até ser morta.

“Ele disse que quer uma chance, que temos que viver em harmonia, que temos um filho”, escreveu Eliza nas mensagens. Depois da resposta do amigo, prosseguiu: “Que eu não mereço tudo que me fez, mas que vai provar que pode fazer diferente agora”.

