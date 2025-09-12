Internacional começa programação para promover volta de Bruno Gomes à equipe

O Internacional se planeja para reintegrar o volante Bruno Gomes ao restante do elenco a partir do começo de outubro. O jogador não atua desde janeiro, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, no primeiro jogo da temporada. Assim, em seu retorno, há uma indefinição se ele continuará como lateral-direito ou retornará ao meio de campo.
Com problemas no segundo semestre do ano passado no setor defensivo, pelas iminentes saídas de Bustos e Hugo Mallo na janela de transferências, o técnico Roger Machado arriscou improvisá-lo. Apesar do volante de origem não apresentar experiência na nova função, teve performance satisfatória e se consolidou. Prova disso é que Braian Aguirre, também lateral-direito, foi contratado e precisou esperar três meses para estrear.
Relatos indicam que na oportunidade, Bruno Gomes solicitou à comissão técnica que seu desejo era atuar somente na lateral direita. Entretanto, com a lesão grave no joelho esquerdo, o cenário sofreu alteração. Braian Aguirre passou a ser o titular e o Colorado contratou Alan Benítez para preencher a lacuna no elenco.
Mesmo neste contexto, a comissão técnica imagina que Bruno Gomes manterá sua decisão em jogar apenas na lateral direita, mesmo com a intensa disputa interna. Isso porque, alternativas qualificadas na lateral-esquerda são escassas em nível mundial.
Bruno Gomes pode voltar ao meio do Internacional
Por outro lado, o Inter passa por dificuldades para encontrar um substituto de Fernando, que decidiu se aposentar depois da grave contusão que teve no joelho. O treinador já fez alguns testes com Thiago Maia, Luis Otávio e Bruno Gomes, porém ainda não encontrou a melhor alternativa, com características semelhantes.
O Internacional enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, no sábado (13), às 18h30 (de Brasília), pela 23° rodada do Brasileirão.
