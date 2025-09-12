InícioEsportes
Esportes

Internacional começa programação para promover volta de Bruno Gomes à equipe

Grave lesão no joelho esquerdo fez Bruno Gomes atuar somente uma partida pelo Internacional na temporada

Grave lesão no joelho esquerdo fez Bruno Gomes atuar somente uma partida pelo Internacional na temporada - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Grave lesão no joelho esquerdo fez Bruno Gomes atuar somente uma partida pelo Internacional na temporada - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O Internacional se planeja para reintegrar o volante Bruno Gomes ao restante do elenco a partir do começo de outubro. O jogador não atua desde janeiro, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, no primeiro jogo da temporada. Assim, em seu retorno, há uma indefinição se ele continuará como lateral-direito ou retornará ao meio de campo.

Com problemas no segundo semestre do ano passado no setor defensivo, pelas iminentes saídas de Bustos e Hugo Mallo na janela de transferências, o técnico Roger Machado arriscou improvisá-lo. Apesar do volante de origem não apresentar experiência na nova função, teve performance satisfatória e se consolidou. Prova disso é que Braian Aguirre, também lateral-direito, foi contratado e precisou esperar três meses para estrear.

Relatos indicam que na oportunidade, Bruno Gomes solicitou à comissão técnica que seu desejo era atuar somente na lateral direita. Entretanto, com a lesão grave no joelho esquerdo, o cenário sofreu alteração. Braian Aguirre passou a ser o titular e o Colorado contratou Alan Benítez para preencher a lacuna no elenco.

Mesmo neste contexto, a comissão técnica imagina que Bruno Gomes manterá sua decisão em jogar apenas na lateral direita, mesmo com a intensa disputa interna. Isso porque, alternativas qualificadas na lateral-esquerda são escassas em nível mundial.

Bruno Gomes pode voltar ao meio do Internacional

Por outro lado, o Inter passa por dificuldades para encontrar um substituto de Fernando, que decidiu se aposentar depois da grave contusão que teve no joelho. O treinador já fez alguns testes com Thiago Maia, Luis Otávio e Bruno Gomes, porém ainda não encontrou a melhor alternativa, com características semelhantes.

O Internacional enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, no sábado (13), às 18h30 (de Brasília), pela 23° rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 12/09/2025 15:53
    x