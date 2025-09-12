Arsenal x Nottingham Forest: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da Premier League estão de volta. Arsenal e Nottingham Forest se enfrentam neste sábado (13), às 8h30 (de Brasília), na partida de abertura da 4ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Emirates Stadium, em Londres, e coloca frente a frente duas equipes que querem brigar na parte de cima da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Arsenal

Em mais uma temporada sob o comando do técnico Mikel Arteta, o Arsenal segue com o objetivo de conquistar a Premier League. Após vencer o Manchester United na estreia e golear o Leeds por 5 a 0 nas duas primeiras rodadas, os Gunners perderam o confronto direto contra o Liverpool por 1 a 0, em Anfield, e viram os adversários assegurarem a liderança da competição.

Dessa maneira, o Arsenal abre esta 4ª rodada na terceira posição, com seis pontos. O Liverpool é o líder com 9, sendo a única equipe com 100% de aproveitamento, seguido pelo vice-líder Chelsea, com sete.

Para o jogo deste sábado, Mikel Arteta segue com alguns problemas no elenco. Isto porque Saliba, Saka, Havertz e Gabriel Jesus, lesionados, estão entregues ao departamento médico do clube.

Como chega o Nottingham Forest

Por outro lado, o Nottingham Forest começa sua trajetória sob o comando do técnico Ange Postecoglou, que assumiu o cargo após a demissão do português Nuno Espírito Santo.

O Forest venceu a partida de estreia contra o Brentford, em casa, mas depois empatou com o Crystal Palace, fora, e teve uma dolorosa derrota por 3 a 0 em casa para o West Ham. Este resultado, inclusive, encerrou a passagem de Nuno Espírito Santo no clube.

Dessa maneira, o Forest está na 10ª posição, com quatro pontos. Ou seja, uma vitória sobre o Arsenal pode colocar o clube na disputa pela parte de cima da tabela.

Por fim, em sua estreia no Nottingham Forest, o técnico Ange Postecoglou não poderá contar com os lesionados Zinchenko e Nicolas Dominguez.

ARSENAL X NOTTINGHAM FOREST

4ª rodada da Premier League

Data-Hora: sábado, 13/09/2025, às 8h30 (de Brasília).

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING).

ARSENAL: Raya, Calafiori, Mosquera, Gabriel Magalhães e Timber; Declan Rice, Zubimendi e Martin Odegaard; Eberechi Eze, Madueke e Viktor Gyokeres. Técnico: Mikel Arteta.

NOTTINGHAM FOREST: Sels, Neco Williams, Murillo, Milenkovic e Aina; Anderson, Douglas Luiz, Hudson-Odoi, Gibbs-White e Ndoye; Wood. Técnico: Ange Postecoglou.

Árbitro: Darren England (ING).

Assistentes: Scott Ledger (ING) e Nick Greenhalgh (ING).

VAR: Andy Madley (ING).

