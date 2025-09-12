Heidenheim x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

Na 3ª rodada da Bundesliga, o Heidenheim recebe o Borussia Dortmund neste sábado (13), às 10h30 (de Brasília), no Voith-Arena, Nesse sentido, o confronto será entre um dos candidatos ao título contra uma equipe que luta para se recuperar após um mau início na temporada.
Vale destacar, portanto, que as equipes estão em lados opostos na classificação. Afinal, os aurinegros venceram o Union Verlin por 3 a 0 na última rodada, com dois gols de Guirassy e um de Nmecha. O Heidenheim, por sua vez, vem de vitória em amistoso contra o Kaiserslautern, por 3 a 2, no dia 5 de setembro, entretanto ainda não pontuou.
Onde assistir
O confronto deste sábado terá a transmissão do canal GOAT, no Youtube.
Como chega o Heidenheim
Atualmente, a equipe de Frank Schmidt tem demonstrado muita dificuldade no setor defensivo. O time, então, tem cinco gols sofridos e estufou a rede em apenas uma oportunidade. Assim, o foco é aproveitar o fator casa para tentar surpreender o adversário aurinegro. Dessa forma, Nick Rothweiler é a única dúvida na escalação para o duelo.
Como chega o Borussia Dortmund
Depois da disputa do Mundial de Clubes, o time soma quatro pontos, na 4ª posição e busca encostar no líder Bayern de Munique. Para isso, aliás, necessita vencer a primeira como visitante nesta edição do Campeonato Alemão. Por fim, Emre Can, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Fábio Silva, Julien Duranville não estarão à disposição do técnico
HEIDENHEIM X BORUSSIA DORTMUND
3ª rodada da Bundesliga
Data e horário: 13/9/2025 (sábado), às 10h30 (de Brasília)
Local: Voith-Arena, em Heidenheim, Alemanha
HEIDENHEIM: Ramaj; M. Busch, P. Mainka, B. Gimber, J. Föhrenbach; N. Dorsch, J. Schöppner; A. Ibrahimovi?, A. Beck, M. Honsak; B. Zivzivadze. Técnico: Frank Schmidt
BORUSSIA DORTMUND: G. Kobel; A. Anselmino, W. Anton, R. Bensebaini; Y. Couto, P. Groß, M. Sabitzer, D. Svensson; J. Bellingham, M. Beier; S. Guirassy. Técnico: Niko Kova?
Árbitro: Felix Zwayer (ALE)
