Felipe Melo conta os bastidores após saber que não renovaria com Fluminense

Ídolo do Fluminense, Felipe Melo revelou o momento que não saberia que não renovaria com o clube. O ex-jogador afirmou que ficou triste, pois gostaria de jogar o Mundial de Clubes. No entanto, o agora comentarista demonstra gratidão ao clube proporcionar conquistas mesmo com 40 anos de idade.

“Eu queria renovar nem que fosse por mais seis meses. Eu tinha exposto já a minha vontade de jogar a Copa do Mundo de Clubes. De verdade achei que aconteceria. E fiquei muito triste por não ter acontecido. Mas gratidão ao Fluminense, porque foi um clube que me abriu às portas com 40 anos de idade. Me fez viver algo inimaginável. Então, assim, são coisas que acontecem. Fiquei triste, obviamente, mas são coisas que acontecem”, disse Felipe Melo ao Toca e Passa do “O Globo”.

Além disso, Felipe Melo afirmou que estava em Londres no momento que seu contrato não iria ser estendido. Diante disso, optou pela aposentadoria e aproveitou para comer um carbonara.

“Na verdade, quando eu fiquei sabendo eu estava em Londres e me preparando. Qundo fiquei eu falei, vou parar. Cara, eu usufruí da viagem. Naquela mesma noite nós saímos, a gente foi num restaurante italiano, comi uma carbonara, que eu me amava, espaguete de carbonara, cara, assim, e parei, parei de malhar, parei de, sabe, e usufruí bastante. Entendi que chegou o meu momento. Aí depois eu pude entrar no Grupo Globo, eu viajei como uma lenda da Fifa, como embaixador do Fluminense. Foi fantástico.Com certeza se eu estivesse dentro de campo, provavelmente, seria no banco de reserva e não estaria vivendo tudo isso pelo Fluminense”, completou o ex-jogador.

Felipe Melo pelo Fluminense

Felipe Melo chegou ao Tricolor no início da temporada 2022. Ele conquistou títulos da Conmebol Libertadores 2023, da Conmebol Recopa 2024 e dos Cariocas de 2022 e 2023. Ao todo, o capitão fez 108 jogos e três gols. Dentro e fora de campo, tornou-se um líder para o grupo.

