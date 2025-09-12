Champions pode contar com 25 brasileiros estreantes na fase de liga

Fase de liga da Champions 2025/26 começa na próxima terça-feira, 16 de setembro - (crédito: Foto: Divulgação)

A fase de liga da Champions 2025/26 começa na próxima terça-feira (16). Com os confrontos definidos e a janela de transferências europeia encerrada, as 36 equipes que irão disputar a competição estão com seus elencos fechados – e o Brasil segue como protagonista.

Ao todo, 55 brasileiros podem ser inscritos no torneio, com a possibilidade de 25 estreantes já na fase de liga. Entre os novatos, o Chelsea conta com três dos mais aguardados: Estevão, João Pedro e Andrey Santos. O lateral direito Rodinei, multicampeão com o Flamengo, também deve fazer sua estreia pelo Olympiacos, ao lado de Gustavo Mancha e Gabriel Strefezza.

Completam a lista de estreantes: Lucas Rosa (Ajax), Gabriel Pereira e Robert Vinicius (Copenhagen), Kauã Santos (Eintracht Frankfurt), Ricardinho, João Paulo, Edmilson e Élder Santana (Kairat Almaty), Pedrão, Bruno Felipe, Jajá e Anderson Silva (Pafos), Matheus Silva, Dani Bolt, Pedro Bicalho e Kady Borges (Qarabag), Alisson Santos (Sporting), Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) e Luiz Júnior (Villarreal).

Tradição brasileira

A representatividade brasileira é uma tradição histórica na Champions. Desde 2006, todos os clubes campeões contavam com ao menos um jogador brasileiro no elenco. Na última temporada, o PSG venceu o torneio de forma inédita e teve os zagueiros Marquinhos e Lucas Beraldo à disposição em seu plantel.

Para a atual temporada as contratações de Estevão e João Pedro pelo Chelsea somaram mais de 110 milhões de Euros (cerca de R$ 700 milhões). Já o Real Madrid, maior campeão, conta com Éder Militão, Vini Jr, Rodrygo e Endrick. Para a edição 2025/26, mais de 80% dos times contam com brasileiros em seus elencos.

Pela 11ª temporada consecutiva, a TNT Sports realizará a cobertura completa da Champions. A plataforma de streaming HBO Max transmite todos os 204 jogos do torneio, enquanto os canais TNT e Space exibem partidas selecionadas.

Confira a agenda de jogos da primeira rodada da fase de liga da Champions:

Terça-feira (16/09)

12h30 – Pré Jogo (TNT e HBO Max)

13h45 – Athletic x Arsenal (TNT e HBO Max)

13h45 – PSV x Union Saint Gilloise (Space e HBO Max)

16h- Real Madrid x Olympique de Marseille (TNT e HBO Max)

16h – Tottenham x Vilarreal (Space e HBO Max)

16h – Juventus x Dortmund (HBO Max)

16h – Benfica x Qarabag (HBO Max)

18h – Melhor da Liga (TNT e HBO Max)

18h45 – Último Lance (TNT e HBO Max)

19h45 – Encerramento (TNT e HBO Max)

Quarta-feira (17/09)

12h30 – Pré-Jogo (TNT e HBO Max)

13h45 – Olympiakos x Pafos (TNT e HBO Max)

13h45 – Slavia Praga x Bodo Glint (Space e HBO Max)

16h – PSG x Atalanta (Space e HBO Max)

16h – Bayern x Chelsea (TNT e HBO Max)

16h – Liverpool x Atletico (HBO Max)

16h – Ajax x Inter (HBO Max)

18h – Melhor da Liga (TNT e HBO Max)

18h45 – Último Lance (TNT e HBO Max)

19h45 – Encerramento (TNT e HBO Max)

Quinta-feira (18/09)

12h30 – Pré-Jogo (TNT e HBO Max)

13h45 – FC Copenhagen x Bayer Leverkusen (TNT e HBO Max)

13h45 – Brugge x Monaco (Space e HBO Max)

16h – Sporting x Kairat Almaty (Space e HBO Max)

16h – Newcastle x Barcelona (TNT e HBO Max)

16h – Man City x Napoli (HBO Max)

16h – Frankfurt x Galatasaray (HBO Max)

18h – Melhor da Liga (TNT e HBO Max)

18h45 – Último Lance (TNT e HBO Max)

19h45 – Encerramento (TNT e HBO Max)

