Fluminense x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Embalados pela classificação na Copa do Brasil, Fluminense e Corinthians se enfrentam neste sábado (13), às 21h, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a nona colocação, com 28 pontos, e busca retomar o caminho das vitórias na competição. Do outro lado, o Timão está na 12ª posição, com 26, e em caso de triunfo pode ultrapassar os rivais na tabela.

Onde assistir

A partida entre Fluminense e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, terá a transmissão da Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da Cazé TV (YouTube).

Como chega o Fluminense

O Fluminense deve poupar alguns jogadores para descanso depois da ‘decisão’ na última quarta-feira (10). Afinal, o time tricolor já vira a chave para a partida contra o Lanús, pela Sul-Americana, na próxima terça-feira. Entrentato, o técnico Renato Gaúcho também quer se manter regular no Brasileirão, portanto, a tendência é que também acione jogadores que atuaram contra o Bahia.

O único desfalque certo para a partida é o lateral-direito Samuel Xavier, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda. Gabriel Fuentes e Canobbio voltam a ficar à disposição do treinador após suspensão contra o Santos. Soteldo, que não atuou na Copa do Brasil devido à longa viagem que fez na Data-Fifa, também está apto para jogar. A equipe conta com Bernal, Lima e Thiago Santos, como pendurados no duelo.

Como chega o Corinthians

O Corinthians chega empolgado após avançar na Copa do Brasil, ao eliminar o Athletico Paranaense e avançar para a semifinal. Contudo, a vida no Brasileirão é diferente. Afinal, o Timão é o 12° colocado, com 26 pontos e está mais próximo da zona de rebaixamento neste momento, do que do G-6 do Campeonato Brasileiro. Assim, o Alvinegro entende que a partida tem suma importância para dar uma arrancada na tabela e começar a brigar na parte de cima da classificação.

Contudo, para o embate, o técnico Dorival Júnior terá muitos desfalques. Começando com Memphis Depay, que sentiu ainda no primeiro tempo do duelo contra o Athletico Paranaense. O holandês foi diagnosticado com um edema na coxa e está fora. Além disso, Raniele também está com dores musculares e não vai para o confronto. Já Yuri Alberto é dúvida. O camisa 9 voltou a atuar na Copa do Brasil, mas sentiu um incômodo na coxa e pode ser preservado. Por fim, Carrillo, com uma cirurgia realizada no tornozelo esquerdo, só volta ano que vem.

FLUMINENSE x CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 23ª rodada

Data-Hora: 13/9/2025 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (YouTube).

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva (Ignácio), Freytes, Renê; Martinelli (Bernal), Hércules, Nonato (Lucho Acosta); Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gui Negão, Vitinho e Kayke. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

