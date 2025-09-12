Na estreia de técnico, Bayer Leverkusen supera expulsões e vence o Frankfurt pela Bundesliga

Kasper Hjulmand estreou com o pé direito no Bayer Leverkusen. Nesta sexta-feira (12), a equipe bateu o Eintracht Frankfurt por 3 a 1, na Bay Arena, e conquistou a sua primeira vitória nesta edição da Bundesliga após três rodadas. Zetterer (contra), Schick e Grimaldo marcaram os gols do triunfo, com Uzun descontando. Vale destacar que o time da casa teve dois jogadores expulsos e, mesmo assim, segurou o resultado.
O resultado coloca o Bayer Leverkusen provisoriamente na sétima colocação, com quatro pontos. O Eintracht, por sua vez, cai para terceiro, com seis.
As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Alemão no domingo, dia 21. O Frankfurt recebe o Union Berlin às 10h30 (de Brasília). Logo em seguida, o Leverkusen encara o Borussia Mönchengladbach, na Bay Arena, às 12h30.
O técnico Kasper Hjulmand assumiu recentemente o time do Bayer Leverkusen após a repentina demissão de Erik ten Hag, que ficou apenas três partidas oficiais à frente da equipe (uma vitória, um empate e uma derrota). A partida contou também com a estreia de Lucas Vázquez, ex-Real Madrid.
O novo treinador manteve o esquema com três zagueiros, que fez muito sucesso com Xabi Alonso. Em campo, o Bayer Leverkusen dominou todo o primeiro tempo, criando boas oportunidades. Logo aos dez minutos, abriu o placar. Em grande falta cobrada por Grimaldo, a bola pegou na trave e, em seguida, nas costas de Zetterer. Gol contra do goleiro do Frankfurt.
Com a vantagem no marcador, o Leverkusen jogou mais tranquilo, explorando as falhas defensivas do adversário. Schick perdeu boa oportunidade finalizando por cima. Em grande jogada de Tella, foi a vez de Tillman desperdiçar mandando para fora. Aliás, no fim da primeira etapa, a equipe da casa marcou o segundo, em pênalti bem cobrado por Schick.
Leverkusen passa aperto no segundo tempo
O Frankfurt começou com outra postura no segundo tempo. Logo aos seis minutos, diminuiu o marcador com Uzun, aproveitando sobra após cobrança de escanteio. Assim, aos 13, o Leverkusen ficou com um a menos, após segundo amarelo de Andrich. No lance seguinte, Collins arriscou de fora da área, acertou o travessão e quase deixou o marcador empatado.
Com a mais, os visitantes foram para cima, mas viram uma defesa sólida e bem postada do Bayer. Na reta final, a equipe da casa conseguiu alguns contra-ataques e quase ampliaram com Tella, que parou em grande defesa de Zetterer. Nos acréscimos, Ezequiel Fernández, outro estreante dos anfitriões, viu o cartão vermelho, deixando o Leverkusen com dois a menos. Ainda assim, conseguiu ampliar o marcador com Grimaldo, acertando uma linda cobrança de falta, sem chance para o goleiro.
