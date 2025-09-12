Vasco tem aproveitamento extraordinário em sequência de pênaltis

O Vasco conquistou um feito inédito na história da Copa do Brasil, na última quinta-feira (11/9). Ao avançar contra o Botafogo após 1 a 1 no tempo normal e 5 a 3 nos pênaltis, o Cruz-Maltino chegou à quinta vitória consecutiva em disputa de penais pelo torneio. É a maior sequência de um time desde a instauração do torneio, em 1989.

E isso ocorre muito por conta da excelência de seus cobradores. Afinal, foram 28 cobranças nas cinco disputas citadas e incríveis 26 acertos. Dessa forma, angaria um aproveitamento estupendo de 92,8% de acerto. E você saberia dizer quais são os jogadores que mais anotaram suas batidas? Confira com o Jogada10!

Relembre!

A sequência teve início na segunda fase da Copa do Brasil de 2024. Na ocasião, após 3 a 3 contra o Água Santa, em jogo único, realizado em São Januário, o time precisou dos pênaltis para avançar. Os quatro cobradores do Vasco acertaram, enquanto dois de três batedores do time paulista perderam suas oportunidades: 4 a 1 para o Gigante e festa na Colina.

Na fase seguinte, situação parecida. 3 a 3 contra o Fortaleza (após 0 a 0 no Ceará) e pênaltis no Caldeirão. Os nove primeiros batedores acertaram suas batidas, com Léo Jardim salvando ao pegar a cobrança de Kervin Andrade. Vitória, assim, por 5 a 4 e mais uma classificação.

Duas fases depois, nas quartas, a primeira disputa longe de São Januário. Desta vez, no “inferno” da Arena da Baixada, em Curitiba, contra o Athletico. O Vasco, então, manteve os 100% de aproveitamento ao converter suas cinco cobranças. Canobbio, o terceiro do CAP a bater, parou em Léo Jardim, sendo o único dos dez a desperdiçar sua chance.

Em 2025, a história se mantém

Na atual temporada, a saga começou cedo: na terceira fase, o Cruz-Maltino passou pelo Operário após dois empates em 1 a 1, sendo que o segundo, em São Januário, contou com gol no último lance para os paranaenses. Na disputa mais longa de todas as cinco, 18 jogadores bateram pênaltis, com João Victor e Paulo Henrique errando para o Vasco. Thales teve a chance de eliminar os donos da casa precocemente, mas o paredão Léo Jardim estava lá para evitar a queda. No pênalti seguinte, pegou a cobrança de Allan Godoi, somando três defesas nesta disputa e virando herói novamente.

Por fim, o duelo contra o Botafogo, na última quinta. Alex Telles, que convertera sua cobrança no tempo normal, superando Léo Jardim, parou na muralha vascaína logo na primeira batida do Glorioso na disputa. Vegetti, Rayan, Puma, Matheus França e, finalmente, Robert Renan converteram suas cobranças e colocaram o Vasco na semifinal da Copa do Brasil.

Confira retrospecto dos batedores do Vasco nas disputas citadas

Acertos

Vegetti – 5

Puma, Lucas Piton e Juan Sforza* – 3

Mateus Carvalho e Payet – 2

Victor Luis, Tchê Tchê, Adson, Hugo Moura, Loide Augusto*, Rayan, Matheus França e Robert Renan – 1

Erros

João Victor* e Paulo Henrique – 1

Aproveitamento: 26 de 28 (92,8%)

*Já saíram do clube

