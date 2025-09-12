Narrador traça comparativo com James Rodríguez para justificar Neymar na Seleção

A convocação de Neymar para a próxima Copa do Mundo voltou ao centro do debate esportivo no canal de Tiago Leifert, que novamente saiu em defesa do ídolo. Em live, o narrador do SBT afirmou que a presença do camisa 10 santista na Seleção Brasileira não deveria ser alvo de contestação. Ele, inclusive, usou James Rodríguez como referência para sustentar a análise.

Leifert traçou um paralelo com casos de outros países da América do Sul, como o caso do colombiano James Rodríguez. Ele também fez menção a Miguelito, da Bolívia.

“Vou jogar duas ideias na cabeça de vocês. James Rodríguez. Não joga por** nenhuma em clube. Há muito tempo. Dá pra dizer desde o Real Madrid? Talvez desde o Bayern de Munique? Não joga nada. Todo mundo de acordo que o James Rodríguez não joga por** nenhuma em clube? Convocar ou não o James Rodríguez não é assunto na Colômbia”, disse.

Ele prosseguiu: “Convocar ou não o Miguelito não é assunto na Bolívia. Então pensem nisso. Quando você tem um extraclasse dentro do teu elenco. Só aqui é assunto. Por quê? Só aqui. ‘Ah, mas ele não está jogando nada no clube’. Sim, mas o Vini come a bola no clube e não joga nada na seleção. E vocês não dizem uma palavra”, completou.

Na sequência, reforçou que não há correspondência direta entre forma em clubes e desempenho na Seleção. “Não tem essa correlação. Voando no clube e vai voar na seleção? Não tem essa correlação. Nunca teve”.

Vídeo

@tikcortesfut? som original – Cortesdofut

Relação de Tiago com Neymar

A defesa do narrador não é isolada. Tiago Leifert já se descreveu como “Neymarzete incurável” e declarou em transmissão que considera o craque do Santos superior até a Ronaldinho Gaúcho.

“Dos que eu vi, para mim ele é o melhor. Melhor que o Ronaldinho Gaúcho”, opinou.

Recentemente, após um gol decisivo do camisa 10 contra o Flamengo no Brasileirão, Leifert também destacou a importância do jogador. “Ele nunca saiu da Seleção. Como vai voltar se ele nunca saiu? E mais: ele nunca sairá da Seleção. Caiam na real, bebês”, defendeu.

E como está o camisa 10?

O craque disputou 20 partidas desde seu retorno ao Santos, com seis gols e três assistências nesse período. Aos 33 anos, o camisa 10 ficou de fora da última convocação oficial pelas Eliminatórias, numa decisão, segundo ele, técnica.

Carlo Ancelotti confirmou que a decisão partiu da comissão técnica, mas com base em todo contexto envolvido. Contudo, confirmou que o corte não teve relação à condição física do jogador.

Ele sustenta o status de maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 79 gols em 128 jogos. Após recuperar sequência no clube, voltou a aparecer na pré-lista de amistosos e segue como nome forte da delegação que disputará o Mundial de 2026.

Embora esteja à disposição e não tenha sinalizado nada contrário à diretoria, a presença de Neymar no duelo contra o Atlético-MG, na Arena MRV, ainda não está garantida. O jogador já mostrou resistência em atuar na grama sintética anteriormente, e o staff avalia riscos de lesão.

Contudo, conforme divulgou o Trivela, a tendência é que o astro esteja em campo, visto que tem trabalhado normalmente. Atlético e Santos se enfrentam neste domingo (14), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.