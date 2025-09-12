Benfica tropeça em casa e cede empate ao Santa Clara nos acréscimos

O Benfica teve uma tarde para esquecer em Lisboa. Nesta sexta-feira (12), o time comandado pelo técnico Bruno Lage deixou escapar a vitória nos acréscimos e ficou no empate por 1 a 1 com o Santa Clara, em pleno Estádio da Luz, pela 5ª rodada do Campeonato Português. Pavlidis abriu o placar para os donos da casa no segundo tempo, mas o atacante Vinícius Lopes confirmou o empate no apagar das luzes. O Benfica não teve uma grande atuação e, mesmo com um jogador a mais desde os 38 minutos do primeiro tempo, após expulsão de Paulo Victor, os Encarnados não conseguiram sair de campo com o resultado positivo.

Dessa maneira, o Benfica viu sua sequência de vitórias chegar ao fim nesta edição do Campeonato Português. Após três vitórias nas três primeiras rodadas, o time cedeu o empate no fim e, com um jogo a menos que seus adversários, o time chega a 10 pontos em quatro jogos e se mantém na vice-liderança.

O Porto, rival do Benfica, é o líder da competição com 100% de aproveitamento, com quatro vitórias em quatro jogos. Dessa maneira, o Dragão pode ampliar a vantagem no topo da tabela caso vença seu compromisso diante do Nacional, neste sábado (13).

???? Empate no #SLBCDSC.#LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/CwbE6zqVn8 — SL Benfica (@SLBenfica) September 12, 2025

Por outro lado, o Santa Clara foi guerreiro e conquistou um grande resultado fora de casa. Com um jogador a menos desde a primeira etapa, os visitantes souberam jogar o duelo no Estádio da Luz e arrancaram um ponto importante. Com o resultado, o Santa Clara chega a cinco pontos em cinco rodadas e subiu para a 8ª posição. No entanto, o time ainda pode ser ultrapassado no decorrer desta 5ª rodada.

Jogos da 5ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (12/9)

Alverca 1×0 Tondela

Benfica 1×1 Santa Clara

Sábado (13/9)

Moreirense x Rio Ave – 11h30

Estoril x Aves – 11h30

Porto x Nacional – 14h

Famalicão x Sporting – 16h30

Domingo (14/9)

Estrela Amadora x Vitória de Guimarães – 11h30

Arouca x Casa Pia – 14h

Braga x Gil Vicente – 16h30

*Horários de Brasília.

