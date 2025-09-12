Benfica tropeça em casa e cede empate ao Santa Clara nos acréscimos

O Benfica teve uma tarde para esquecer em Lisboa. Nesta sexta-feira (12), o time comandado pelo técnico Bruno Lage deixou escapar a vitória nos acréscimos e ficou no empate por 1 a 1 com o Santa Clara, em pleno Estádio da Luz, pela 5ª rodada do Campeonato Português. Pavlidis abriu o placar para os donos da casa no segundo tempo, mas o atacante Vinícius Lopes confirmou o empate no apagar das luzes. O Benfica não teve uma grande atuação e, mesmo com um jogador a mais desde os 38 minutos do primeiro tempo, após expulsão de Paulo Victor, os Encarnados não conseguiram sair de campo com o resultado positivo.
Dessa maneira, o Benfica viu sua sequência de vitórias chegar ao fim nesta edição do Campeonato Português. Após três vitórias nas três primeiras rodadas, o time cedeu o empate no fim e, com um jogo a menos que seus adversários, o time chega a 10 pontos em quatro jogos e se mantém na vice-liderança.
O Porto, rival do Benfica, é o líder da competição com 100% de aproveitamento, com quatro vitórias em quatro jogos. Dessa maneira, o Dragão pode ampliar a vantagem no topo da tabela caso vença seu compromisso diante do Nacional, neste sábado (13).
Por outro lado, o Santa Clara foi guerreiro e conquistou um grande resultado fora de casa. Com um jogador a menos desde a primeira etapa, os visitantes souberam jogar o duelo no Estádio da Luz e arrancaram um ponto importante. Com o resultado, o Santa Clara chega a cinco pontos em cinco rodadas e subiu para a 8ª posição. No entanto, o time ainda pode ser ultrapassado no decorrer desta 5ª rodada.
Jogos da 5ª rodada do Campeonato Português
Sexta-feira (12/9)
Alverca 1×0 Tondela
Benfica 1×1 Santa Clara
Sábado (13/9)
Moreirense x Rio Ave – 11h30
Estoril x Aves – 11h30
Porto x Nacional – 14h
Famalicão x Sporting – 16h30
Domingo (14/9)
Estrela Amadora x Vitória de Guimarães – 11h30
Arouca x Casa Pia – 14h
Braga x Gil Vicente – 16h30
*Horários de Brasília.
