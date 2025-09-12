Ranking do Brasileirão: Os clubes com mais pontos desde 2021

Nas últimas quatro temporadas da Série A do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, Flamengo e Atlético acirraram disputa. Diante disso, a Sportsvalue fez um levantamento dos clubes que mais pontuaram desde 2021. O clube alviverde está na liderança, com 333 pontos. Logo atrás, o Rubro-Negro aparece com 316 e o Galo na terceira posição soma 279. Para fechar o “G4”, o Internacional conquistou 268 até o momento. O ranking leva em consideração os jogos desde o início da competição de 2021 até a última rodada da atual edição, antes da pausa para a Data Fifa.

Aliás, as equipes que sagraram-se campeãs foram o Palmeiras, em 2022 e 2023, e o Atlético-MG, que venceu a edição de 2021. O Internacional, portanto, chegou ao vice-campeonato em 2022. Mesmo sem conquistar a competição no período, somou mais pontos que clubes como o Botafogo (campeão em 2024). O Glorioso, entretanto, está na 10ª colocação, com 231.

O Fluminense (254), que conquistou seu último título brasileiro em 2012, também surpreende ao aparecer na quinta colocação. Tirando a temporada de 2024, quando lutou pelo rebaixamento, o clube, afinal, apareceu constantemente perto dos líderes da competição.

Rebaixado na temporada, o Athletico, aliás, vem logo atrás do Botafogo, com 203 somados, e à frente do Grêmio (181). Aliás, o Santos, que retornou à primeira divisão nesta temporada, está com 162. Por fim, o Vasco (117) ocupa a 20ª e última colocação da lista.

Confira o ranking do Brasileirão desde 2021

1.Palmeiras – 333

2.Flamengo – 316

3.Atlético-MG – 279

4.Internacional – 268

5.Fluminense – 254

6.Corinthians – 254

7.Fortaleza – 250

8.São Paulo – 246

9.RB Bragantino – 236

10.Botafogo – 231

11.CAP – 203

12.Grêmio – 181

13.Bahia – 176

14.Cuiabá – 169

15.Santos – 162

16.Cruzeiro – 143

17.Juventude – 134

18.América-MG – 130

19.Atlético-GO – 119

20.Vasco – 117

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.