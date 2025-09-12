Kaio Jorge revela papo com Ancelotti que motivou recuperação recorde

Artilheiro foi o herói do clássico contra o Atlético nos dois jogos - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O atacante Kaio Jorge revelou a maratona que enfrentou para ser o herói do Cruzeiro. Em entrevista ao Seleção SporTV, ele detalhou o tratamento intensivo para se recuperar a tempo. A dedicação, de fato, deu resultado na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético. O jogador, que se lesionou na Seleção, marcou os dois gols da classificação. A saga do atleta, portanto, foi da tristeza da lesão à glória no clássico.

A decepção do jogador ocorreu na última quinta-feira (4), com a camisa da Seleção. Ele sentiu uma lesão na coxa durante o jogo contra o Chile, no Maracanã.

“Fiquei bem triste, é um sonho que está em jogo. Fui dar um sprint e acabei sentindo uma fisgada na coxa. Já sabia que tinha dado algum problema”, disse Kaio Jorge sobre o momento da contusão.

Após o corte da Seleção, o atacante recebeu o apoio do técnico Carlo Ancelotti. A conversa com o comandante, aliás, foi fundamental para a sua motivação.

“Ele falou para fazer os exames, que se desse algum problema, eu retornaria para o clube para tratar. Disse que precisa de mim bem (…) que, se continuasse bem, com certeza teria outra oportunidade”, revelou o jogador.

Kaio Jorge conta sacrifício para jogar o clássico

Com a motivação em alta, o centroavante iniciou uma verdadeira maratona no Cruzeiro. O tratamento para a lesão muscular foi feito em ritmo intenso na Toca da Raposa.

“Comecei acordando às sete da manhã e dormir meia-noite, tratava de três a quatro períodos por dia. Deu certo”, contou o artilheiro do time na temporada.

O técnico Leonardo Jardim, inclusive, deu uma explicação técnica para a rápida recuperação. Segundo ele, a lesão não foi em uma área central do músculo:

“Teve uma avaliação grau dois na primeira, dois dias depois já era grau um. Conseguimos em sete, seis dias (…) Se essa mesma lesão fosse na parte central do músculo, o jogador teria que parar duas semanas.”

Todo o esforço, no fim das contas, foi recompensado com uma atuação de gala. Kaio Jorge marcou os dois gols da vitória que classificou o Cruzeiro para a semifinal. Superada a etapa, o atacante agora já faz novos planos com a camisa da Seleção.

“Estou trabalhando forte para alcançar mais objetivos na seleção e, quem sabe, em uma próxima oportunidade, eu não conseguir também fazer o meu gol”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.