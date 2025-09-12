Leonardo Jardim admite que Walace terá pouco espaço no Cruzeiro

Com pouco espaço, Walace terá vida difícil para reconquistar o seu lugar entre os titulares no Cruzeiro. Afinal, o técnico Leonardo Jardim admitiu que o jogador terá poucos minutos enquanto ele estiver no clube.

“O Wallace é um jogador mais cabeça da área, que normalmente funciona na posição 6. E a gente jogando com dois volantes às vezes não é bem aquela característica que eu procuro e, por isso, ele tem sido menos utilizado do que outros que conseguem proporcionar aquilo que é o meu método, que é a minha forma de jogar”, afirmou o treinador em entrevista à “TV Band”.

LEIA MAIS: Cruzeiro pode ser denunciado por cânticos homofóbicos contra o Atlético

“Com certeza se o Walace tivesse um treinador que organizasse a equipe de outra forma, poderia ele ser mais titular, e menos titular o Romero ou o Lucas Silva”, complementou Jardim.

Aliás, Walace custou 6 milhões de euros (R$ 36 milhões) parcelados, mais variáveis que chegam perto de 2 milhões de euros. Na atual temporada, o volante atuou em somente 18 partidas, sendo oito pelo Brasileirão, duas na Copa do Brasil, três no Mineiro e cinco na Sul-Americana.

Walace perdeu espaço ainda com Diniz

Com o técnico Leonardo Jardim, Walace disputou sete partidas como titular. No entanto, a falta de chances começou ainda com Fernando Diniz, após a final da Copa Sul-Americana do ano passado. O treinador português revelou que prefere jogadores da posição com características mais móveis.

“O Walace é um dos jogadores que se enquadram um pouco na equipe que eu referi anteriormente, que são os meus dois volantes que normalmente jogam, que são volantes com alguma dimensão em termos de projeção do jogo, que têm algum deslocamento. Hoje em dia, a gente vê o Lucas que entra na área, o Romero aparece em alguns movimentos mais verticais”, destacou.

O Cruzeiro venceu novamente o Atlético-MG na última quinta-feira (11) por 2 a 0 e avançou à semifinal da Copa do Brasil. Dessa maneira, enfrentará o Corinthians.

Na próxima segunda-feira (15), o Cabuloso enfrenta o Bahia, às 20h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorrerá na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.