Mirassol x Fluminense: CBF define data e horário de jogo atrasado

A CBF definiu nesta sexta-feira (12) a data e horário do jogo atrasado entre Mirassol e Fluminense, válido pela 13ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, as equipes vão se enfrentar no dia 8 de outubro, às 21h (de Brasília), uma quarta-feira, no Estádio Campos Maia, conhecido como Maião.

O confronto deveria ter sido realizado em junho, mas foi adiado por causa da participação do Fluminense no Mundial de Clubes. Assim, o duelo acabou sendo marcado para o período da Data Fifa para não atrapalhar o Tricolor. Afinal, é o único clube brasileiro vivo em três competições diferentes. Além do Brasileirão, também disputa a Copa do Brasil e Sul-Americana.

Além disso, a tendência é que o outro jogo atrasado do Fluminense contra o Ceará, no Maracanã, aconteça na Data Fifa de novembro, entre os dias 10 e 18. Em nono lugar com 28 pontos e com dois jogos atrasados, o Tricolor pode encostar no G-6, caso vença as duas partidas. O duelo contra o Mirassol, aliás, é um confronto direto.

Estreante na elite do futebol brasileiro, o Mirassol é a sensação do Brasileirão em 2025. Afinal, o clube paulista tem surpreendido em sua campanha, principalmente dentro de casa. Assim, ocupa o sexto lugar com 35 pontos, com nove vitórias e apenas três derrotas em 20 jogos disputados.

Antes, ambos possuem outros compromissos. O Fluminense volta a campo neste sábado (13), às 21h (de Brasília), contra o Corinthians, no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. Já o Mirassol, por sua vez, encara o Grêmio, no mesmo dia, à 16h, em Porto Alegre.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.