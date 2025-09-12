Santos confirma a presença de Neymar no gramado sintético contra o Atlético

O Santos confirmou a presença de Neymar na partida diante do Atlético-MG neste domingo (14), na Arena MRV. A participação do camisa 10 estava em xeque por conta do gramado sintético. Será a primeira vez do jogador neste tipo de campo após o seu retorno ao futebol brasileiro.

Aliás, quem confirmou Neymar contra o Galo foi o coordenador de saúde do clube, Rodrigo Zogaib. O médico explicou que o Santos passou à CBF um relatório sobre um leve problema do jogador, que acabou não convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. Contudo, atuou na rodada seguinte pelo Brasileirão, diante do Fluminense.

LEIA MAIS: Adonis Frías é regularizado e pode estrear pelo Santos

“O Neymar vem apresentando uma evolução física notável desde sua chegada. Ele apresentou um desempenho consistente, com participações em oito partidas consecutivas, totalizando 90 minutos em cada uma delas, um feito que não ocorria há algum tempo. E sim, ele apresentou um leve edema no músculo adutor após a partida contra o Vasco”, destacou Zogaib.

“Como é padrão, entramos em contato com a CBF para avisar que ele tinha essa leve questão, mas que ficaria poucos dias tratando e já estaria apto para o jogo contra o Fluminense, e foi exatamente isso que aconteceu, com ele jogando os 90 minutos. Ele está em ótima forma. Ainda está em uma ascendente e vai seguir evoluindo constantemente. Estamos muito satisfeitos com a condição física dele”, afirmou o médico.

Com Neymar, veja possível escalação do Santos

Dessa maneira, o Santos deve ir a campo contra o Atlético-MG com a seguinte escalação: Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Neymar; Guilherme e Lautaro Díaz.

Atlético e Santos se enfrentam no próximo domingo (14), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.