Radamés cita que casamento com Viviane Araújo prejudicou sua carreira

Dez anos após a separação de Viviane Araújo, o ex-jogador Radamés considera que o relacionamento com a atriz trouxe prejuízos para a sua carreira como jogador de futebol.

“O relacionamento me prejudicou na carreira. Não ela! O fato de ela ser quem é, me prejudicou. Qualquer lugar que eu ia com ela tinha um paparazzo e a gente era fotografado. Comecei a aparecer muito mais nas páginas de fofoca, entretenimento, do que na de futebol. Aí começaram a confundir achando que eu não queria mais jogar bola, só queria saber de noitada”, explicou o ex-atleta Radamés em entrevista ao Basticast, no YouTube.

Viviane Araújo se divorciou de Belo e depois engatou um namoro com Radamés e rapidamente o caso figurou entre as manchetes de fofoca. O relacionamento deles chegou ao fim em 2017.

Viviane Araújo atrapalhou reputação de Radamés

O ex-atleta também admitiu que houve um dano a sua reputação. Afinal, segundo Radamés, que encerrou sua carreira em 2023, no Brasiliense, após se envolver com Viviane Araújo, ele ganhou fama de “irresponsável”.

“Fui jogar em muitos clubes que o diretor ou o treinador falavam que eu surpreendi porque não imaginavam que eu era profissional. Achavam que eu não treinava, que eu era irresponsável. Começaram a dizer que eu só era conhecido porque comecei a namorar a Viviane, e eu já era jogador do Fluminense, todo mundo me conhecia. Mas vou repetir: não foi a Viviane que me prejudicou. Mas as pessoas não entenderam muito bem quem eu era profissionalmente”, acrescentou o o ex-jogador.

Radamés trocou o seu sobrenome de Martins para a sua assinatura passar a ser com Furlan. Ele também foi um dos integrantes da edição de 2023 de “A Fazenda”. Atualmente, ele investe na carreira de influenciador e é casado com a influenciadora Carolina Furlan.

