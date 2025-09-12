Vasco recusou proposta por Cauan Barros em reta final da janela

Reintegrado ao elenco profissional após passagem de destaque por empréstimo pelo América-MG, Cauan Barros chamou a atenção de times do exterior. Afinal, o Vasco recusou uma proposta de dois milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) do Metallist, da Ucrânia, pelo jogador, nos últimos dias da janela de transferências, segundo informações do jornalista Venê Casagrande.

A proposta chegou nos últimos dias da janela de transferências. O Vasco, contudo, contava com o jogador para a sequência da temporada. Afinal, o Cruz-Maltino antecipou a sua volta do empréstimo, pois acreditava que o jovem de 21 anos possui uma margem de crescimento e utilidade. Ele, aliás, está sendo aproveitado pelo técnico Fernando Diniz.

Pelo América-MG, Cauan Barros marcou cinco gols em 28 jogos. Assim, chamou a atenção até mesmo de clubes brasileiros, como o Cruzeiro, que fez uma investiga recusada pelo Vasco. Desde o seu retorno, o jovem meio-campista disputou quatro jogos, inclusive sendo titular nos dois confrontos contra o Botafogo, nas quartas de final da Copa do Brasil.

Sem Tchê Tchê e Jair, lesionados, Cauan Barros deve seguir recebendo oportunidades no time titular do Vasco. Assim, com o jovem nos planos, o Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (14), às 20h30 (de Brasília), contra o Ceará, em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão.

