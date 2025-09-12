Fortaleza x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

A 23ª rodada da Série A do Brasileirão apresenta um confronto direto na parte de baixo da tabela. Neste sábado (13), o Fortaleza recebe o Vitória às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão. A partida é um clássico “jogo de seis pontos”, colocando frente a frente o 19º contra o 17º colocado, ambos na zona de rebaixamento.

O duelo é de vida ou morte para as pretensões das duas equipes no campeonato. O Fortaleza, que vem de derrota, aposta no fator casa para tentar iniciar uma reação e sair do Z4. Já o Vitória, que chega embalado por uma grande vitória na última rodada, quer aproveitar o bom momento para somar pontos fora de casa e afundar um rival direto.

Como assistir

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza chega para a partida em um momento de extrema pressão. A equipe ocupa a 19ª posição, com apenas 15 pontos, e vem de uma derrota por 2 a 1 para o Internacional. O time, agora comandado por Martín Palermo, precisa desesperadamente de uma vitória em casa para ganhar um respiro na luta pela permanência na Série A.

Para este confronto, a equipe aposta em seu bom retrospecto histórico jogando em casa contra o Vitória, onde leva vantagem. O Leão do Pici não tem novos desfalques mencionados no texto. Com isso, o treinador deve mandar a campo o que tem de melhor à disposição para buscar os três pontos cruciais.

Como chega o Vitória

O Vitória chega a Fortaleza com a moral elevada após um resultado expressivo. A equipe Rubro-Negra, que ocupa a 17ª posição, vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Atlético. Esse triunfo deu confiança ao time para tentar um bom resultado fora de casa e, quem sabe, sair da zona de rebaixamento nesta rodada.

O técnico Rodrigo Chagas também não tem novas baixas confirmadas para o jogo. O Leão da Barra se apega ao bom retrospecto geral no confronto direto contra o Fortaleza para tentar a vitória. No entanto, o time sabe que foi derrotado no último encontro entre as equipes no Castelão, pela Copa do Nordeste.

FORTALEZA x VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 23ª rodada

Data e hora: 13 de setembro de 2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira, Lucca Prior e Pochettino (Guzmán); Lucero e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Cantalapiedra (Matheuzinho); Erick, Renato Kayzer e Osvaldo (Romarinho). Técnico: Rodrigo Chagas.

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua (SP) e Raphael de Albuquerque (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Onde assistir: Premiere

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.