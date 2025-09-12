Corinthians tem mais dois desfalques para encarar o Fluminense

Charles está fora da partida contra o Fluminense - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians encerrou nesta sexta-feira (12) a sua preparação para enfrentar o Fluminense, no próximo sábado (13), no Maracanã. Dorival Júnior comandou a última atividade no CT Joaquim Grava e, na sequência, o elenco já iniciou a concentração para a viagem ao Rio de Janeiro.

Para a partida, o Timão terá mais dois desfalques. Dorival já não conta com Breno Bidon, suspenso, André Carrillo, lesão ligamentar no joelho direito, e Memphis Depay, edema na coxa direita. Além disso, o treinador não terá Charles e José Martínez à disposição.

A dupla de volantes será baixa por conta de lesões. O primeiro sentiu dores no joelho direito ao longo da semana. Já o venezuelano se recupera de um trauma no tornozelo esquerdo, que sofreu defendendo a seleção venezuelana na Data Fifa.

A expectativa é que Dorival Júnior repita a formação com três zagueiros. O Corinthians deve entrar em campo com: Hugo Souza; André Ramalho (João Pedro), Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon, Ryan, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Gui Negão e Yuri Alberto.

Confira os relacionados do Corinthians para enfrentar o Fluminense:

Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza e Kauê;

Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo, João Vitor, Matheus Bidu e Matheuzinho;

Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro;

Meio-campistas: André, Dieguinho, Maycon, Rodrigo Garro e Ryan;

Atacantes: Gui Negão, Kayke, Romero, Talles Magno, Vitinho e Yuri Alberto.

