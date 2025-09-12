MP-PR investiga filho de Popó por possível manipulação na Série C

Filho de Popó é investigado por uma possível tentativa de aliciamento para manipular um jogo da Série C do Brasileirão - (crédito: Foto: Reprodução )

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) iniciou uma investigação contra o empresário Rodrigo Reis e o sócio Igor Freitas, filho do boxeador Popó. Afinal, a dupla é suspeita de uma possível tentativa de aliciamento para manipular um jogo da Série C do Brasileirão.

Veja mais notícias do Extracampo!

A Operação Derby foi deflagrada nesta sexta-feira (12). O empresário e o filho do boxeador são suspeitos de oferecer R$ 15 mil a pelo menos um de três jogadores do Londrina para levar o cartão amarelo até os 27 minutos do jogo contra o Maringá.

O jogo em questão ocorreu em abril, pela terceira rodada da Série C. De acordo com o Londrina, o trio recusou a oferta. Nenhum dos atletas que levaram cartão na partida está envolvido no caso.

Segundo a investigação, o filho de Popó teria o contato inicial com os jogadores através das redes sociais, se apresentando como empresário. Dessa forma, ele disse que atuava como “representante com acesso direto às maiores empresas do mercado nacional” e “em projetos estratégicos, ativações e negociações de patrocínios e parcerias”. Apenas um respondeu.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriu mandados de busca em Salvador e Itapema, nesta sexta, em parceria com os órgãos de segurança da Bahia e de Santa Catarina. Assim, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de busca pessoal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.