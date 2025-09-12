“Dinamarqueses não respeitam o Brasileirão”, diz Braithwaite sobre ausência na seleção

O atacante do Grêmio, Martin Braithwaite, falou sobre sua ausência na seleção da Dinamarca. Em entrevista ao ge, o jogador de 34 anos revelou o motivo de não ser mais convocado. Segundo ele, os dinamarqueses não respeitam o nível do futebol brasileiro. Apesar disso, o centroavante, que não defende seu país desde 2023, afirmou que aceita a situação e está feliz no clube gaúcho.

A declaração do jogador, sem dúvida, foi bastante direta e contundente. Ele acredita que, mesmo em boa fase, o fato de jogar no Brasil fecha as portas da seleção:

“Desde que cheguei no Brasil também estou jogando bem, mas os dinamarqueses não respeitam a liga brasileira, o Brasileirão, então aceito, não tem problema. Eu vejo que estou no Brasil e significa que não vão me convocar para a seleção, mas faz parte.”

Braithwaite revela quem é seu ídolo no futebol

A relação de Braithwaite com o futebol brasileiro, contudo, é antiga e profunda. O jogador declarou que seu “primeiro amor” foi o futebol do Brasil. Ele revelou que, quando criança, via o ídolo Ronaldo Fenômeno jogar. A admiração, aliás, o ajudou a superar um grave problema de saúde. O dinamarquês, que ficou em uma cadeira de rodas dos 5 aos 7 anos, se inspirava no craque brasileiro.

A trajetória do atacante, inclusive, é marcada pela superação. Além da doença de Legg-Calvé-Perthes no quadril, que o afetou na infância, ele também quebrou a perna aos 18 anos. Segundo o jogador, esses momentos difíceis mudaram sua maneira de ver a vida. A sua carreira, portanto, foi construída com muita resiliência e força de vontade.

Atualmente, o centroavante vive um momento de altos e baixos no Grêmio. Apesar de ter sido vaiado recentemente pela torcida, ele segue com bons números. Em 2025, o jogador já marcou 15 gols e deu três assistências. Ele, por fim, é o principal artilheiro do elenco gremista na temporada, mesmo com as críticas.

