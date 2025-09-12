Igor Rabello será titular pela primeira vez no Fluminense

O Fluminense terá mudanças para o jogo contra o Corinthians, neste sábado (13), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. Afinal, o técnico Renato Gaúcho vai preservar alguns jogadores visando o duelo com o Lanús, da Argentina, na terça-feira (16). Assim, o zagueiro Igor Rabello será uma das novidades na equipe. Em entrevista à “Cazé TV”, o jogador confirmou que será titular pela primeira vez.

“Ele (Renato Gaúcho) sabe que pode contar comigo, me passou toda a confiança possível. É normal ficar com um frio na barriga, todo atleta tem, mesmo quando vem jogando (com frequência). É bom para ficar atento e ligado no jogo. Estou acostumado com isso já”, disse o zagueiro.

Contratado em agosto, Igor Rabello atuou apenas uma partida. No empate sem gols com o Santos, no último dia 31, o zagueiro entrou nos minutos finais para ajudar a assegurar o resultado. Agora, ele terá a primeira oportunidade como titular. Portanto, a tendência é que ele jogue no lugar de Thiago Silva, que deve ser uma das peças preservadas pelo técnico Renato Gaúcho.

Igor Rabello, de 30 anos, chegou ao Fluminense após passagem pelo Atlético, onde estava desde 2019. Com passagem na categoria de base em Xerém, o zagueiro se profissionalizou no Botafogo. Dessa forma, ele voltou para um de seus clubes formadores e assinou contrato até o fim de 2027. Ele, inclusive, chegou para fortalecer um setor que conta com Thiago Silva, Freytes, Ignácio e Manoel.

