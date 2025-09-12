InícioEsportes
Esportes

Fernando Faria: “Botafogo se perde em meio aos erros de John Textor”

Botafogo cai nos pênaltis diante do Vasco. Adeus, Copa do Brasil

Botafogo cai nos pênaltis diante do Vasco. Adeus, Copa do Brasil - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo.)
Botafogo cai nos pênaltis diante do Vasco. Adeus, Copa do Brasil - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo.)

Eliminado pelo Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil, o Botafogo faz uma temporada para esquecer. Pouco restou do grande time de 2024, campeão da Libertadores da América e do Brasileiro. O que se vê hoje em campo não é nem sombra da equipe que encantou o país.

O clube já começou 2025 se desfazendo de craques como Luiz Henrique e Almada e sem contar com o comandante Artur Jorge, um dos principais responsáveis pelas glórias e conquistas. Por opção de John Textor, coube ao interino Carlos Leiria tocar um barco sem norte.

Botafogo e a coleção de fracassos

O clube fracassou na disputa da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil, sem apresentar a menor resistência a Racing e Flamengo. No Carioca, ficou num vergonhoso nono lugar e viu Textor reafirmar que, para ele, o ano só começaria em abril. Depois de muito procurar um treinador, o dono da SAF contratou o português Renato Paiva, curiosamente há meses disponível no mercado.

Mesmo com a espetacular e histórica vitória no Mundial de Clubes sobre o Paris Saint-Germain, campeão europeu, Paiva não resistiu à eliminação nas oitavas de final para o Palmeiras, jogando como se fosse um time sem história e sem camisa. A solução de Textor foi trazer Davide Ancelotti, profissional de sobrenome famoso no futebol, mas novato como técnico.

Com Davide, o Botafogo caiu na Libertadores da América e na Copa do Brasil. Além disso, faz campanha sem brilho no Brasileiro. Ainda assim, tem condições de brigar pelo G-4, o que resta para tentar salvar o ano. Pouco, mas o possível diante da empáfia e dos tantos erros cometidos por John Textor.

*Esta coluna não reflete, necessariamente, a opinião do Jogada10.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 12/09/2025 23:39
    x