Fernando Faria: “Botafogo se perde em meio aos erros de John Textor”

Eliminado pelo Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil, o Botafogo faz uma temporada para esquecer. Pouco restou do grande time de 2024, campeão da Libertadores da América e do Brasileiro. O que se vê hoje em campo não é nem sombra da equipe que encantou o país.

O clube já começou 2025 se desfazendo de craques como Luiz Henrique e Almada e sem contar com o comandante Artur Jorge, um dos principais responsáveis pelas glórias e conquistas. Por opção de John Textor, coube ao interino Carlos Leiria tocar um barco sem norte.

Botafogo e a coleção de fracassos

O clube fracassou na disputa da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil, sem apresentar a menor resistência a Racing e Flamengo. No Carioca, ficou num vergonhoso nono lugar e viu Textor reafirmar que, para ele, o ano só começaria em abril. Depois de muito procurar um treinador, o dono da SAF contratou o português Renato Paiva, curiosamente há meses disponível no mercado.

Mesmo com a espetacular e histórica vitória no Mundial de Clubes sobre o Paris Saint-Germain, campeão europeu, Paiva não resistiu à eliminação nas oitavas de final para o Palmeiras, jogando como se fosse um time sem história e sem camisa. A solução de Textor foi trazer Davide Ancelotti, profissional de sobrenome famoso no futebol, mas novato como técnico.

Com Davide, o Botafogo caiu na Libertadores da América e na Copa do Brasil. Além disso, faz campanha sem brilho no Brasileiro. Ainda assim, tem condições de brigar pelo G-4, o que resta para tentar salvar o ano. Pouco, mas o possível diante da empáfia e dos tantos erros cometidos por John Textor.

