Manchester City x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande na Premier League. Neste domingo (14), Manchester City e Manchester United se enfrentam às 12h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Inglês. O dérbi coloca frente a frente duas equipes que precisam se recuperar após um início irregular de temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Manchester City

O time comandado pelo técnico Pep Guardiola estreou nesta edição da Premier League com vitória, mas vem de duas derrotas consecutivas na competição. Assim, o City está na 13ª posição, com três pontos, somente um acima do Fulham, que abre a zona de rebaixamento.

Além disso, Guardiola precisa lidar com uma série de problemas no elenco para o clássico deste domingo. Isto porque Omar Marmoush, Rayan Cherki e Mateo Kovacic, lesionados, são baixas confirmadas. Já Savinho e John Stones aparecem como dúvidas para o dérbi.

Como chega o Manchester United

Por outro lado, o United teve um desempenho parecido com o do rival deste domingo. No entanto, após duas rodadas sem vitória no início da competição, os Red Devils bateram o Burnley no último compromisso e confirmaram o primeiro triunfo nesta edição da Premier League. Dessa forma, o time comandado pelo técnico Rúben Amorim está na 9ª posição, com quatro pontos.

Se o City encara problemas no elenco para o clássico, no United não é diferente. O técnico Rúben Amorim precisa lidar com alguns jogadores cedidos ao departamento médico. São os casos de Mason Mount, Matheus Cunha, Diogo Dalot e Lisandro Martínez, todos lesionados.

MANCHESTER CITY X MANCHESTER UNITED

4ª rodada da Premier League

Data-Hora: domingo, 14/09/2025, às 12h30 (de Brasília).

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING).

MANCHESTER CITY: Donnarumma; Matheus Nunes, John Stones (Aké), Rúben Dias, Ait Nouri; Rodri, Bernardo Silva, Reijnders; Bobb, Doku e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

MANCHESTER UNITED: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw, Noussair Mazraoui; Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Diallo e Zirkzee. Técnico: Rúben Amorim.

Árbitro: Anthony Taylor (ING).

VAR: John Brooks (ING).

