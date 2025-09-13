InícioEsportes
Em busca do título inédito no Brasileirão Feminino, Cruzeiro precisa quebrar tabus

Em busca do título inédito no Brasileirão Feminino, Cruzeiro precisa quebrar tabus - (crédito: Alê Torres / Staff Images Woman / CBF)
O Cruzeiro está em busca de um título inédito na temporada. Para isso, as Cabulosas terão que desbancar o atual campeão Corinthians, no domingo (14), às 10h30, na Neo Química Arena, valendo a taça do Campeonato Brasileiro Feminino A1.

Enquanto o Timão busca o sétimo título na competição, o Cruzeiro vive a expectativa de ser campeão pela primeira vez. No entanto, para conquistar a taça inédita, as Cabulosas terão que realizar outros feitos inéditos.

Fora de casa, o Cruzeiro nunca venceu as Brabas. Em sete jogos, foram sete vitórias do Corinthians. Além disso, elas buscam a primeira vitória contra o Timão em jogos de mata-mata. Ao todo são cinco jogos, com quatro vitórias da equipe paulista e um empate.

Vale ressaltar, portanto, que o Cruzeiro pode conquistar R$2,4 milhões caso sejam campeãs. A Raposa já soma aproximadamente R$ 240 mil desde as quartas de finais, uma vez que R$ 120 mil foi a premiação por passar das quartas e mais R$ 120 mil por chegar na final. Agora, as Cabulosas vão pra decisão do campeonato e tem a chance de, além do troféu inédito, embolsar mais R$ 1.8 milhão.

No jogo de ida, no Independência, a partida terminou em 2 a 2. Dessa forma, quem vencer na Neo Química Arena conquista o título. Por outro lado, um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

    postado em 13/09/2025 08:17
