Fluminense x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Embalados pela classificação às semifinais da Copa do Brasil, Fluminense e Corinthians se enfrentam neste sábado (13), às 21h, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a nona colocação, com 28 pontos, e busca retomar o caminho das vitórias na competição. Do outro lado, o Timão está na 12ª posição, com 26, e em caso de triunfo pode ultrapassar os rivais na tabela.
A Voz do Esporte inicia a transmissão, ao vivo, às 19h30. Christian Rafael está confirmado na narração. João Miguel Lotufo assume a bronca nos comentários. Por fim, o microfone da reportagem ficará nas mãos de David Silva.
Por Redação Jogada10
postado em 13/09/2025 09:17