PSG x Lens: onde assistir, escalações e arbitragem

Após a Data Fifa, as ligas nacionais voltam ao cenário do futebol europeu. Assim, neste domingo (14), pela 4ª rodada do Campeonato francês 2025/26, o Paris Saint-Germain recebe o Lens, no Parque dos Príncipes, às 12h15 (de Brasília)

No momento a equipe da capital lidera a Ligue 1 com nove pontos e 100% de aproveitamento (três vitórias consecutivas). Nesse sentido, é um confronto entre duas equipes que brigam na parte de cima da classificação, visto que os visitantes ocupam, no momento, a 5ª colocação, com 6 pontos.

Onde assistir

O confronto deste domingo (14) terá a transmissão da CazéTV, no Youtube.

Como chega o Paris Saint-Germain

O time parisiense não deve contar com algumas peças importantes do elenco. Afinal, Ousmane Dembélé, Fabián Ruiz, Senny Mayulu e Désiré Doué estão lesionados e fora de combate. No mais recente duelo com os Les Lensois, dia 18 de janeiro, também pela Ligue 1, porém na temporada 2024/25, o PSG levou a melhor, fora de casa, por 2 a 1.

Como chega o Lens

No momento, apenas dois jogadores estão entregues ao departamento médico e ficarão de fora da partida. Dessa forma, Jhoanner Chávez e Odsonne Edouard são os desfalques do técnico Pierre Sage. Por fim, depois do empate na estreia, o time chega com moral, pois venceu duas consecutivas e aposta em Sangaré e Thauvin para ter equilíbrio e surpreender o atual campeão da Champions Legue.

PSG X LENS

4ª rodada do Campeonato Francês 2025/26

Data-Hora: domingo, 14/09/2025, às 12h15 (de Brasília).

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA).

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery e João Neves; Barcola, Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia. Técnico: Luís Enrique

LENS: Risser; Gradit, Sarr e Udol; Aguilar, Thomasson, Sangaré e Machado; Said e Thauvin; Fofana. Técnico: Pierre Sage

Árbitro: Jéremie Pignard (FRA)

