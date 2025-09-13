Burnley x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

O atual campeão da Premier League volta a campo neste domingo (14). Burnley e Liverpool se enfrentam às 10h (de Brasília), no Estádio Turf Moor, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Burnley

O Burnley faz um início de temporada irregular na Premier League, com duas derrotas e uma vitória. No compromisso mais recente, o time perdeu por 3 a 2 para o Manchester United, fora de casa, e abre esta 4ª rodada na 14ª posição, com três pontos. Além disso, a vantagem para o Fulham, que abre a zona de rebaixamento, é de somente um ponto.

Porém, o técnico Scott Parker tem motivos para ter confiança diante do Liverpool. Isto porque o zagueiro Bashir Humphreys e o lateral Axel Tuanzebe, recuperados de lesão, podem reforçar o time neste domingo.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool segue em grande fase sob o comando de Arne Slot e aparece como o único time com 100% de aproveitamento nesta edição da Premier League. Dessa forma, os Reds aparecem como favoritos para conquistar mais um troféu nacional e abrem a 4ª rodada com nove pontos, dois acima do vice-líder Chelsea.

Além disso, o Liverpool vem de uma vitória importante no clássico contra o Arsenal por 1 a 0, em Anfield, em um confronto direto na briga pelo título da Premier League.

Por fim, a expectativa fica pelo retorno de Frimpong, contratado na última janela de transferências do verão europeu. O lateral passou o período de Data Fifa em recuperação, mas ainda é tratado como dúvida para o jogo deste domingo.

BURNLEY X LIVERPOOL

4ª rodada da Premier League

Data-Hora: domingo, 14/09/2025, às 10h (de Brasília).

Local: Turf Moor, em Burnley (ING).

BURNLEY: Dubravka; Kyle Walker, Estève, Ekdal e Hartman; Ugochukwu e Cullen; Mejbri, Larsen e Jaidon Anthony; Foster. Técnico: Scott Parker.

LIVERPOOL: Alisson; Szoboszlai, Konate, Virgil van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Wirtz, Gakpo e Salah; Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

Árbitro: Michael Oliver (ING).

VAR: Paul Tierney (ING).

