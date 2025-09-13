Milan x Bologna: onde assistir, escalações e arbitragem

Um ingrediente diferenciado marcará a partida deste domingo (13/9) entre Milan e Bologna, pela terceira rodada do Campeonato Italiano, no San Siro, em Milão. Afinal, a reedição da final da Copa Itália 2024/25 marca também o reencontro dos “brigões” Adrien Rabiot e Jonathan Rowe.
Os jogadores, que brigaram após derrota do Marselha na abertura da Ligue 1 25/26, deixaram o clube francês e acertaram com os rivais das 15h45 (de Brasília) deste domingo. Rabiot é o novo reforço do Milan, enquanto Rowe acertou com o Bologna. Ambos, dessa forma, podem fazer suas respectivas estreias neste prélio.
Como chega o Milan
O Milan é um dos gigantes que já tropeçou no Italiano. Afinal, perdeu na estreia em casa para o Cremonese (2 a 1), se recuperando na segunda rodada ao visitar o Lecce e vencer por 2 a 0. Assim, retorna ao San Siro para buscar o primeiro triunfo em seus domínios na Serie A.
Para este jogo, Rabiot não deve ser titular. O francês, anunciado no dia 1º de setembro, deve ficar no banco. Ele relativizou a briga com Jonathan Rowe, hoje no Bologna, e revelou que já se acertou com o atacante inglês após discutirem e deixarem o Marselha, no começo da temporada.
“Não há nada de especial com ele. Trocamos mensagens depois de ele ir para o Bologna, e eu, para o Milan. Será bom revê-lo. É um bom rapaz. O que aconteceu em Marselha poderia ter acontecido em qualquer lugar, mas temos uma boa relação. Ficarei feliz por vê-lo, e ele também”, afirmou.
O técnico Massimiliano Allegri não contará com o meia Jashari e o atacante Rafael Leão. Ambos, afinal, sofrem com lesão na panturrilha e ainda não possuem condições de jogo, segundo a imprensa europeia.
Como chega o Bologna
Vindo do título da Copa Itália de 2025/26 – exatamente sobre o Milan -, o Bologna chega com moral para esta temporada. Assim, além do citado Rowe, que veio proveniente do Marselha por 17 milhões de euros, o time da Emília-Romanha também pagou pelos zagueiros Vitík, Casale e Heggem, e o lateral-direito Zortea. Além disso, apostou na experiência: Bernaderschi (31 anos) chegou para ser o camisa 10, enquanto Immobile (35) é o novo número 18 do ataque.
O time do técnico Vincenzo Italiano buscará um novo triunfo, já que vem de vitória sobre o Como, em casa, pela segunda rodada. O craque Orsolini (sempre ele) foi o autor do gol único do jogo. O treinador, porém, não poderá contar com Immobile, Pobega, Sulemana (lesionados) e Bonifazi (inativo).
MILAN x BOLOGNA
Campeonato Italiano 2025/26 – 3ª rodada
Data-Hora: 14/9/2025, domingo, 15h45 (de Brasília)
Local: Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)
MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Fofana e Estupiñán; Pulisic e Giménez. Técnico: Massimiliano Allegri
BOLOGNA: Skorupski; Zortea, Vitík, Lucumí e Miranda; Freuler, Moro, Orsolini, Odgaard e Cambiaghi; Santiago Castro. Técnico: Vincenzo Italiano
Árbitro: Matteo Marcenaro (ITA)
Assistentes: Alessio Berti (ITA) e Marco Ceccon (ITA)
VAR: Michael Fabbri (ITA)
Onde assistir: ESPN e Disney+
