São Paulo x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Botafogo se enfrentam, neste domingo (14), no Morumbis, pela rodada 23 desta edição do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17h30, no Estádio Cícero Pompeu de Toledo. O Tricolor é o sétimo colocado, com 32 pontos. Já o Glorioso está em quinto lugar, com 35.
Onde assistir?
TV Globo e do Premiere transmitem o embate.
Como chega o São Paulo?
Após um período de pausa por conta da Data-Fifa, o São Paulo conseguiu se preparar com mais calma para o duelo contra o Botafogo. Contudo, o foco está no meio de semana, quando o Tricolor encara a LDU, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Mesmo assim, o técnico Hernán Crespo não deve poupar atletas no duelo do Brasileiro, a fim de dar ritmo de jogo para os atletas após um tempo de inatividade.
A expectativa fica por conta do trio Rafael Tolói, Maílton e Rigoni, que foram apresentados nesta semana e podem estar na lista de relacionados pela primeira vez. Contudo, os três não devem começar a partida. Por outro lado, Arboleda e Marcos Antônio, que estavam no DM, se recuperaram e podem voltar. Já Oscar e Lucas Moura, mesmo avançando em suas recuperações, ainda não estão aptos para retornar, enquanto Alisson é dúvida. Já Ferraresi e Gonzalo Tapia, que estavam com suas seleções na Data-Fifa, também estarão à disposição do treinador. Por fim, Bobadilla e Luciano estão suspensos e desfalcam o Soberano.
Como chega o Botafogo?
O Botafogo tenta juntar os cacos pela eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil. Há uma janela muito pequena para lamber as feridas da série desastrosa contra o Vasco, no mata-mata. O objetivo do Mais Tradicional agora é ficar no G4 do Campeonato Brasileiro e terminar o conturbado 2025 de forma um pouco mais digna. Por ora, o time se mantém firme no G6, porém, longe dos ponteiros da competição.
O técnico do Botafogo, Davide Ancelotti, tem algumas ausências importantes para o encontro deste fim de semana. O atacante Nathan Fernandes passou por cirurgia no antebraço direito e fica de molho no Departamento Médico. Cuiabano ainda se recupera de lesão. Outra baixa. O ponta Artur, com dores na coxa esquerda, também deve ficar fora. Ele ficou apenas 16 minutos em campo, no empate com o Vasco por 1 a 1, na última quinta-feira (12), no Nilton Santos, pela Copa do Brasil. Em contrapartida, Montoro, que chegou a vomitar antes do clássico, pode ser a novidade no time alvinegro.
SÃO PAULO x BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro – 23ª rodada
Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
Data e hora: 14/9/2025 (domingo), às 17h30 (horário de Brasília)
SÃO PAULO: Rafael, Rafael Tolói, Alan Franco e Sabino (Ferraresi); Cédric Soares, Alisson, Pablo Maia (Marcos Antônio), Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e Rigoni (Dinenno ou Tapia). Técnico: Hernán Crespo
BOTAFOGO: Neto, Vitinho, Barboza, Pantaleão e Telles; Newton, Freitas e Savarino; Montoro, Santi e Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Auxiliares: Bruno Rafael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (GO)
