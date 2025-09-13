Barcelona x Valencia: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções do Campeonato Espanhol estão de volta. Barcelona e Valencia se enfrentam neste domingo (14), às 16h (de Brasília), no Estádio Johan Cruyff, na Catalunha, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol. Em casa, o atual campeão vai tentar seguir invicto e na briga pela parte de cima da tabela.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Barcelona
O Barcelona é o atual campeão da Espanha e defende o título em 2025/26. A equipe fez um bom início de temporada e está invicta até o momento. No entanto, após duas vitórias nas duas primeiras rodadas, o time catalão tropeçou no Rayo Vallecano fora de casa e ficou no empate por 1 a 1 no último compromisso no Campeonato Espanhol.
Dessa maneira, o Barça abre a rodada na 4ª posição, com sete pontos, dois a menos que Real Madrid e Athletic Bilbao, os únicos times com 100% de aproveitamento neste início de LaLiga.
Contudo, este será o primeiro jogo em casa do Barcelona na competição e o time comandado pelo técnico Hansi Flick poderá contar com o apoio de seus torcedores.
Como chega o Valencia
Por outro lado, o Valencia faz um início de temporada irregular. Com uma derrota, um empate e uma vitória nas três primeiras rodadas, o time começa esta 4ª rodada na 9ª posição, com quatro pontos. No entanto, o duelo mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Getafe, em casa, e os Morcegos querem aproveitar o bom momento para arrancar pontos do Barcelona.
Porém, o Valencia não vence o Barcelona desde 2020. Neste período foram nove vitórias do time catalão e dois empates.
BARCELONA X VALENCIA
4ª rodada do Campeonato Espanhol
Data-Hora: domingo, 14/09/2025, às 16h (de Brasília).
Local: Estádio Johan Cruyff, em Barcelona.
BARCELONA: Joan García; Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Marc Casadó, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha e Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.
VALENCIA: Agirrezabala; Foulquier, Tarrega, Diakhaby, José Gayà; Javi Guerra, Santamaria, Rioja, Danjuma; Diego López, Hugo Duro. Técnico: Carlos Corberán.
Árbitro: Não divulgado.
