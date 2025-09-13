Zubimendi comanda a vitória do Arsenal sobre o Nottingham

No jogo que abriu a 4ª rodada do Campeonato Inglês, neste sábado, 13/9, o Arsenal recebeu o Nottingham Forest no Emirates, e não se fez de rogado: venceu por 3 a 0, gols do recém-contratado Zubimendi (dois) e Gyokeres. Muito recuado, o time visitante, que estreava o técnico Ange Postecoglou (Nuno Espírito Santo foi demitido), chegou a ter uma bola na trave dos Gunners. Mas nada além disso, levando sufoco o tempo inteiro e ainda perdendo o zagueiro brasileiro Murillo, o ex-corintiano, machucado ainda no primeiro tempo. O espanhol Zubimendi, ex-Real Sociedad e melhor em campo, fez seus primeiros gols com a camisa dos londrinos.

Assim, segue o tabu: desde 1990 o Nottingham não vence o Arsenal quando o visita em Londres. O Arsenal chega aos nove pontos, o que deve mantê-lo bem posicionado. Assumiu a liderança isolada, mas tudo indica que perderá posições ao fim da rodada. Para o Nottingham, mais um resultado ruim. O time permanece nos quatro pontos, provisoriamente em 11º, mas certamente cairá na tabela.

Como foi a vitória do Arsenal

Buscando muito o ataque diante de um Nottingham muito defensivo, o Arsenal produziu muitos lances ofensivos em bolas paradas e jogadas pela direita, o que deu muito trabalho para a defesa do time visitante. Num dos lances, ao tentar cortar a bola — e o que seria um gol certo dos londrinos — o zagueiro Murillo cumpriu o objetivo, mandando para escanteio. Mas a um preço alto: se machucou e viria a sair ainda no primeiro tempo.

Aliás, a cobrança deste escanteio resultou na bola rechaçada para a entrada da área, e Zubimendi bateu de fora para fazer 1 a 0 justíssimo, aos 32 minutos. Afinal, fechado, o Nottingham nitidamente jogava pelo empate, tanto que apenas nos acréscimos conseguiu dar a primeira finalização, sem perigo algum.

Antes do primeiro minuto do segundo tempo Eze recebeu pela esquerda e cruzou para Gyokeres marcar o segundo gol, o que praticamente matou o jogo. O Nottingham até teve um lance fortuito quando Chris Woood acertou a trave rival. Porém, o Arsenal muito superior, também mandou uma na trave com Gyokeres e seguiu soberano em campo até ominuto final. Mas não sem antes de ampliar, em cabelçada de Zubimendi, aos 34.

Próximos jogos

O Arsenal vai até a Espanha visitar o Bilbao pela Champions nesta terça-feira, que fará sua estreia na Liga Europa. O Nottingham encara o Swansea, na quarta-feira, pela Copa da Liga Inglesa.

Jogos da 4ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (13/9)

Arsenal 2×0 Nottingham Forest

Everton x Aston Villa – 11h

Fulham x Leeds – 11h

Bournemotuth x Brighton – 11h

Crystal Palace x Sunderland -11h

Newcastle x Wolverhampton – 11h

West Ham x Tottenham – 13h30

Brentford x Chelsea – 16h

Domingo (14/9)

Burnley x Liverpool – 10h

Manchester City x Manchester United – 12h30

