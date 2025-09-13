America x Portuguesa: onde assistir, escalações e arbitragem

Garantidos em competições nacionais em 2026, America e Portuguesa iniciam a disputa pelo título da Copa Rio, neste domingo (14), às 15h (de Brasília), no Estádio Giulite Coutinho. A competição tem grande valor para os finalistas. Afinal, o campeão escolhe se disputará a Série D do Brasileirão ou a Copa do Brasil, enquanto o vice fica com a sobra. O jogo de volta acontecerá no dia 20, no Luso Brasileiro.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Cariocão TV (YouTube).

Como chega o America

Após 15 anos, o America voltou a garantir vaga em uma competição nacional. Afinal, a vitória sobre o Araruama na semifinal assegurou um espaço na Copa do Brasil ou Série D. Contudo, para escolher, terá que superar a Portuguesa, que desponta como a favorita no confronto. Isso, no entanto, não abala o Mecão, que cresceu após Romário assumir a presidência.

Para o jogo de ida da decisão, o técnico Leandrão terá um desfalque importante. Afinal, Henrique saiu machucado na vitória sobre o Araruama, pela semifinal, e ainda não se recuperou. Ele, aliás, marcou o gol do America na partida.

Como chega a Portuguesa

Embalada pela vitória sobre o Maricá na semifinal, a Portuguesa carrega o favoritismo para a decisão contra o America. Contudo, o time lusitano mantém os pés no chão para alcançar o objetivo de conquistar o título e escolher se jogará a Série D do Brasileirão ou a Copa do Brasil.

Para o jogo contra o America, o técnico Alex Nascif deve manter a base da semifinal contra o Maricá. Portanto, a Portuguesa vai com força máxima para a final e quer construir um resultado positivo para festejar o título dentro de casa, no dia 20.

AMERICA X PORTUGUESA

Final da Copa Rio – Jogo de ida

Data e horário: 14/09/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Giulite Coutinho, no Rio de Janeiro (RJ)

AMERICA: Victor Brasil; Tchow, Matheus Alves, Rennã e Emerson; JV, Caio Cunha e Cleyton; Jeferson, Iacovelli e Jeffinho. Técnico: Leandrão

PORTUGUESA: Douglas Borges; Luis Gustavo, Léo Cruz, Lucas Costa e PV; Henrique Rocha, João Paulo, Bruno Mota e Gustavo Aguiar; Gui Mendes e Uelber. Técnico: Alex Nascif

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Júlio César Souza Gaudêncio (RJ)

Onde assistir: Cariocão TV (YouTube)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.