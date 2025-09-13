Pyramids x Auckland City: onde assistir, escalações e arbitragem

A Copa Intercontinental da Fifa (até o ano passado chamada de Mundial de Clubes) começa neste domingo, às 15h (de Brasília). A competição, que ainda não tem o representante sul-americano definido (será o campeão da atual Libertadores), terá o encontro entre o Pyramids, do Egito, e o Auckland City, campeão da Oceania. O jogo será no Estádio 30 de Junho, no Cairo.

O Pyramids disputa o Mundial pela primeira vez, como campeão da Champions Africana. Já o Auckland, figurinha carimbada, é o atual campeão da Oceania e, como quase sempre ganha esta competição, vai para a sua décima participação na competição. Aliás, o Auckland participou recentemente do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Caiu na fase de grupos levando 10 a 0 do Bayern. Depois, levou 6 a 0 do Benfica. Mas se despediu com o melhor resultado de sua história, o empate em 1 a 1 com o Boca Juniors.

O vencedor deste duelo enfrentará no dia 23 o Al Ahly, campeão da Champions Asiática.

Onde assistir

A FifaTV e a Cazé TV transmitem a partir das 15h (de Brasília).

Como chega o Pyramids

Pela primeira vez em sua história, o Pyramids FC fará um jogo oficial contra um adversário fora do continente africano. E um dos destaques do time é brasileiro. Ewerton Silva, um atacante de 29 anos que começou a carreira no EC São Bernardo, mas que desde 2017 atua no exterior, mas sempre em clubes de menor porte. Nos últimos dois anos, se destacou no clube tcheco Baník Ostrava e foi contratado pelo Pyramids para esta temporada.

Para a estreia contra o Auckland City, da Nova Zelândia, o técnico Krunoslav Jurcic

— ainda insatisfeito com as poucas contratações feitas para uma temporada considerada estratégica — mostrou confiança em um bom desempenho. E confirmou Atef e Mayele formando o trio com Ewerton

O CEO do clube, Mamdouh Eid, destacou a importância da participação na Copa Intercontinental:

“Esperamos aproveitar ao máximo essa oportunidade, chegar o mais longe possível e nos orgulhar do que conquistarmos durante o torneio. Que essa participação seja o início da preparação para o nosso grande objetivo: o Mundial de Clubes de 2029.”

Como chega o Auckland City

No Mundial, o time era treinado por Ivan Vicelich, que substituiu de última hora Paul Posa. Porém, Posa reassumiu o time após o Mundial, com Vicelich como seu auxiliar. O time fez quatro dias de treinos intensos nos Emirados Árabes, para se aclimar ao forte calor que encontraria no Egito. Viajou para o Cairo na sexta-feira. A escalação deve ser bem defensiva, e dois destaques do time são Garrow, que ganhou a posição de titular após o então titular Tracey levar dez gols do Bayern, e Gray, zagueiro que fez o gol do time no Mundial contra o Boca Juniors.

Mas é sempre bom lembrar que o Auckland é um time amador, e que todos os jogadores possuem outras profissões. Qualquer resultado que não seja sua eliminação já seria uma surpresa. Mas, para o atacante Bevan, nada é impossível:

“Tem feito muito calor, mas os rapazes se saíram muito, muito bem. Já estamos aqui há alguns dias e acho que estamos nos acostumando. Estamos ansiosos pela partida e acredito que nos preparamos muito bem. Não somos favoritos, mas já jogamos partidas importantes neste ano e sabemos o que fazer.”

PYRAMIDS X AUCKLAND CITY

1ª fase da Copa Intercontinantal

Data e horário: 13/9/2025, 15h (de Brasília)

Local: Estádio 30 de Junho, Cairo (EGI)

Pyramids: El-Shenawy, Samy, Galal, Hafez e Hamdy; Touré, Lasheen e Hamdi; Atef, Ewerton e Mayele. Técnico: Krunoslav Jurcic

Auckland City: Garrow; Vale, Mitchell, Gray e Lobo; Boxall, Manickum, Garriga e Murati; Bevan e Vries. Técnico: Paul Posa

Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)

Auxiliares: Mohammad Al-Khalaf e Ahmad Al-Ruwaili (JOR)

VAR: Mohammed Obaid Khadem (EAU)

Regulamento da Copa Intercontinental

A Intercontinental segue com a fórmula dos anos anteriores. Porém, é mais espaçada: começa neste dia 14, mas vai, em mata-matasque valem títulos regionais, até o dia 17 de dezembro, quando os times que passarem pelos playoffs fazem a final contra o PSG.

Os representantes

Auckland City (Nova Zelândia) – Campeão da Oceania

Pyramids (Egito) – Campeão da Champions Africana

Al Ahly (Arábia Saudita) – Campeão da Champions Asiática

Cruz Azul (México) – Campeão da Concachampions (América do Norte e Central)

Campeão da Libertadores

PSG (França) – Campeão da Champions Europeia

As datas dos jogos

14/9: Pyramids x Auckland City

23/9: Copa África-Ásia-Pacífico (Al Ahly x Pyramids ou Auckland City)

10/12: Dérbi das Américas (Campeão da Libertadores x Cruz Azul)

13/12: Copa Challenger (Vencedor do Dérbi das Américas x Vencedor da África-Ásia-Pacífico)

17/12: Final da Copa Intercontinental (PSG x Vencedor da Copa Challenger)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.