Filipe Luís recusa proposta da Europa e continua no Flamengo

O sucesso de Filipe Luís no comando do Flamengo já chamou atenção do exterior. Afinal, o Fenerbahçe, da Turquia, fez uma proposta para contratá-lo, mas acabou recebendo uma negativa, segundo informações do “UOL”. O clube turco ofereceu uma compensação financeira, mas as conversas não avançaram.

O Fenerbahçe perguntou quanto o Flamengo queria para facilitar a saída. Contudo, o Rubro-Negro não quis ouvir e não tem interesse em perder o técnico neste momento. Apesar do desejo de trabalhar na Europa, Filipe Luís também não deseja sair do clube e acredita que precisa amadurecer um pouco mais.

Após a negativa de Filipe Luís, o Fenerbahçe avaçou nas conversas com o italiano Domenico Tedesco. Ele foi contratado para substituir o português José Mourinho, que foi demitido após a eliminação para o Benfica, de Portugal, na Liga dos Campeões da Europa, em agosto.

Filipe Luís tem contrato com o Flamengo até o fim de 2025. Portanto, o clube já corre atrás de uma renovação e fez uma proposta, que está sendo avaliada pelo treinador. O entrave no momento é financeiro. O ex-lateral foi efetivado em outubro do ano passado. Assim, soma 76 jogos, 50 vitórias, 17 empates e nove derrotas, além dos títulos da Copa do Brasil 2024, Carioca e Supercopa do Brasil 2025.

