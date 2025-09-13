Fortaleza x Vitória, ao vivo, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste sábado (13), o Fortaleza recebe o Vitória às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão. A partida é um clássico “jogo de seis pontos” pela rodada 23 do Brasileirão, colocando frente a frente o 19º contra o 17º colocado, ambos na zona de rebaixamento. O duelo é de vida ou morte para as pretensões das duas equipes no campeonato. O Fortaleza, que vem de derrota, aposta no fator casa para tentar iniciar uma reação e sair do Z4. Já o Vitória, que chega embalado por uma grande vitória na última rodada, quer aproveitar o bom momento para somar pontos fora de casa e afundar um rival direto.

A Voz do Esporte fará a transmissão desta partida. O pré-jogo começa às 14h30 sob o comando de Diego Mazur, que também estará na narração .

A cobertura da Voz do Esporte também terá as reportagens de Will Ferreira e os comentários de Henrique Neves. Assim, você já sabe: a partir das 14h30, clique na arte acima e não perca nada de Fortaleza x Vitória!

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.